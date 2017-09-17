Студенты неуравновешенны, но чаще радуются жизни

Оказывается, эмоциональный микропрофиль студентов характеризуется тенденцией в сторону радостных переживаний и симпатии к окружающим, а также слабо выраженной тенденцией к эмоциональной неуравновешенности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Тогда как в популяции микропрофиль отдельных лиц, представителей различных типов высшей нервной деятельности, характеризуется значительной вариабельностью.

К такому выводу пришли астраханские ученые Горст Н.А., Горст В.Р. после изучения эмоциональной сферы студентов методом определения «эмоционального микропрофиля личности». Данное исследование было опубликовано в Южно-Российском медицинском журнале

medicus.ru