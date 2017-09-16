Гонорея: совет врача Опубликовано: Лечение гонореи начинают с антибактериальной терапии —применяют антибиотики широкого спектра действия: бензилпенициллин — внутримышечно по 60 тыс — 400 тыс. ЕД через 3 ч (на курс —4,2—6,8 млн ЕД), бициллин 1, 3, 5 — внутримышечно 600 тыс. ЕД через 24 ч (на курс —3,6 млн ЕД), ампициллин 0,5 г внутримышечно через 4 ч (на курс — 8,0 г), ампиокс — внутримышечно 2,0 г в сутки (курс 15—21 г), оксациллин — внутрь по 0,5 г 5 раз в сутки (курс —10 — 14), коффециллин — внутрь по 0,5 г 3 раза в сутки (курс 5—8 г), левомицетин —внутрь по 0,5 г 4 раза в сутки (курс 6—10 г), тетрациклин — внутрь по 0,3 г 5 раз в сутки (курс 5—10 г), доксициклин — внутрь по 0,1 г 2 раза в сутки (курс 1—1,5 г), рифампицин — внутрь по 0,3—0,6 г 1—2 раза в сутки (курс 1,5 г—6 г). Сульфаниламиды — бисептол 2 таб 2 раза (курс 16—20 таблеток), сульфатон — по 2 таб 2 раза в сутки (курс — 4,2 — 7 г).







Выделяют специфическую и неспецифическую иммунотерапию гонореи. Специфическая иммунотерапия предполагает использование гоновакцины. Начальная доза внутримышечно 200— 400 млн микробных тел через 1—2 дня, затем дозу увеличивают на 150—300 млн и доводят до 2 млрд микробных тел (6—8 инъекций). Неспецифическая иммунотерапия — пирогенал (начальная доза 25—50 МПД внутримышечно, увеличивают на 25—50—100 МПД до максимальной дозы (не выше 1000 МПД) в зависимости от реакции организма, курс — 10—15 инъекций; продигиозан, аутогемотерапия, левамизол, метилурацил.







Для ускорения регрессии воспалительных инфильтратов в пораженных органах назначают биостимуляторы, курс лечения — от 15 до 25—30 дней health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

