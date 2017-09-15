Чистка зубов в течение 2 минут помогает достичь более чистых зубов

Несмотря на то, что усердие в работе оправдывает себя во всех сферах жизни человека, чистка зубов является исключением: средних усилий достаточно для достижения положительных результатов в устранении налета зубов.

Группа европейских исследователей обнаружила, что самое эффективное средство для устранения налета зубов — это чистка зубов в течение приблизительно двух минут при средней интенсивности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Более энергичная чистка зубов может фактически принести больше вреда, чем пользы, сказал доктор Peter A. Heasman из Университета Ньюкасл, Великобритания. Его исследование состоит в том, что сильная чистка зубов может повредить десны и привести к стиранию зубов, что в свою очередь может стать причиной более серьезных проблем для здоровья полости рта.



Heasman и его коллеги опубликовали результаты своего исследования для определения самого эффективного способа устранения налета в Journal of Clinical Periodontology (2003; 30:409−413). Зубной налет — это липкая субстанция, которая может содержать более 300 разновидностей бактерий, которые адгезируются на поверхности зуба и продуцируют кислоту, которая приводит к образованию кариозных полостей. Зубной налет – основная причина заболеваний десен.

Во время исследования, Heasman и его коллеги измерили уровень зубного налета во рту у 12 испытуемых, сразу после того, как они почистили свои зубы, используя четыре различных уровня интенсивности и в течение четырех отрезков времени — 30 секунд, 60 секунд, 120 секунд, и 180 секунд.

Участники исследования чистили зубы при помощи специальных зубных щеток, которые распределяли силу нажима в пределах от 75 до 300 грамм. Все участники исследования не чистили зубы в течение 24 часов перед исследованием, для того чтобы определить, насколько хорошо каждая методика чистки устраняет зубной налет.

Heasman выяснил, что сила в 75 грамм ощущается намного комфортнее, чем в 300 грамм.

Длительная чистка обычно является лучшим вариантом, хотя исследователи показали, что 120 секунд чистки зубов также эффективны в устранении налета. И в течение того же длительного периода времени, люди обычно удаляют то же самое количество налета, используя силу в 150 граммов, как и тогда, когда они используют силу в 225 и 300 граммов.

Heasman сказал, что несмотря на то, что различные люди тратят больше или меньше времени чтобы добраться во все укромные уголки их рта, туда, где находится зубной налет, они приблизительно тратят две минуты, чтобы можно было сказать что они правильно почистили зубы.

«Применение силы более 150 граммов — где-то между легкой и жесткой чисткой зубов дает небольшую выгоду в устранении налета. За короткий период времени, изменения десен могут стать очевидными, но за более длительный период зубы снашиваются из-за абразивности зубной щетки, техники чистки, абразивности зубной пасты или интенсивности чистки», добавил Heasman

medicus.ru