Какая автоматика лучше подойдет вашим гаражным воротам

Если у вас есть автомобиль, то приходиться задумываться о постройке гаража. Ведь оставлять машину под открытым небом — не вариант, а оплачивать стоянку слишком дорого. Но хочется как-то повысить комфорт и в голову приходит мысль купить автоматику для ворот — они сами будут открываться и закрываться.

Идея великолепная, но достаточно зайти в специализированный магазин неподготовленному человеку, как он будет шокирован — автоматика для гаражных ворот, оказывается, бывает разной. И дело не только в производителе и стоимости, но во многих других параметрах, весьма важных.

Итак, чтобы оборудование идеально подходило вашему гаражу стоит учесть его мощность. Запас должен быть внушительным, а не идти впритык, ведь ей придется работать и в дождь, и после снегопада, и под порывами ветра. Если мощности не хватит, автоматика попросту перегорит.

По материалу можно не думать — просто брать модели, у которых железные шестерни в редукторе. Людой другой материал слишком хрупкий, ломкий и недолговечный. А железные шестеренки прослужат долго.

Концевой выключатель лучше брать магнитного типа. Только показывается наилучшие показатели (а в некоторых случаях — вообще способен работать) при отрицательных температурах. Механический запросто может замерзнуть, что приведет к заклиниванию ворот. Иногда намертво.

Мощность выбирается из расчета на вес створок. Моторчик предназначенный для облегченных ворот способен свободно открывать створки весом до 500 кг (но лучше всего работает с теми, чей вес составляет приблизительно 300 кг).

Ворота массивны и весят около тонны? Тут уже необходима автоматика для откатных ворот утяжеленного типа. Ну а если их вес составляет 1800 кг, то это уже мотор для промышленных тяжелых ворот.