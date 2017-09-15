Выбирайте тренировки с умом

Есть три основных типа телосложения: брюшной, мышечный, грудной. Иногда типы могут быть смешанными, но у 80% людей их можно различить совершенно четко. Разденьтесь и внимательно изучите себя в большом зеркале.

Проделайте следующее:

Определите, широкие или узкие у вас кости. Для этого обратите внимание на ширину плеч и бедер, ладоней и ступней, запястий и щиколоток, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

У вас плечи шире или уже бедер? Решая это, обращайте внимание на кости, а не на то, что на них наросло.

С помощью домочадцев измерьте длину ног сбоку. Они начинаются от точки, где бедренная кость соединяется с тазом. Длина измеряется до пятки. В норме они должны быть на 4-6 см больше половины роста. Если разница составила 6-8 см — ноги длинные, если 2-3 см — короткие.

Руки считаются средней длины, если средний палец опущенной руки доходит до середины бедра.

Измерьте угол между двумя нижними ребрами. Как можно глубже втяните живот, чтобы ребра стали заметными. Приложите к ним две книжки, линейки или просто ладони и посмотрите, какой угол получился: тупой, прямой или острый.

Теперь воспользуйтесь рекомендациями американских спортивных физиологов для своего типа.

Толстячки

Брюшной тип обладает широкими костями, крепкими мышцами, сильно развитыми внутренними органами. Такие люди никогда не бывают худыми, они или полные, или «крепко сбитые». Обычно у них три проблемные зоны — ягодицы, бедра (область галифе) и низ живота. Сделать живот абсолютно плоским им, как правило, не удается из-за сильно развитых внутренних органов, но убрать с него жировые складки вполне реально.

Тренировки. Длительный бег трусцой, ходьба, плавание — такие тренировки вам могут показаться скучными. Вашему телу по душе взрывные, резкие, спринтерские нагрузки. Однако без должной подготовки они приведут лишь к травмам. Стало быть, проводите интервальные тренировки. Например, ходите по холмистой местности — вверх с усилием, вниз расслабленно. Для вас подойдут велосипедные прогулки по лесу или парку, где меняются наклон дороги и окружающая обстановка. А вот бег и беговая дорожка — не ваше, вы для них слишком тяжелы.

Один из самых удачных вариантов — тренировки с отягощениями, отжимания, подтягивания, где усилия чередуются с отдыхом. Важно индивидуально подобрать программу упражнений и длительность подходов. Обычно начинают с равных промежутков (минуту отжимались — минуту отдыхаете).

Для людей с этим типом телосложения хороша интервальная или силовая аэробика, где монотонные упражнения чередуются со взрывными. И, наконец, игры: футбол, волейбол, теннис — здесь всегда чередуются ускорения и отдых. Если ваш вес велик, начните с бассейна: аквааэробики или плавания, во время которого меняется скорость и чередуются стили. Пожалуй, несколько экзотические, но отлично подходящие вашему типу виды спорта — борьба и большой теннис. Скорее всего, вы не очень быстро «схватываете» правильную технику упражнений, но когда отработаете ее — не забудете никогда. Уделяйте внимание разминке, иначе замучают мелкие, но выбивающие из колеи травмы.

Крепыши

Мышечный тип имеет спортивное телосложение с рождения. Как правило, это крепкие люди, им нетрудно накачать объемные мышцы. Они не так склонны набирать жирок, как брюшной тип. Их проблемная зона — область талии, с возрастом к ней добавляются ягодицы и бедра.

Тренировки для таких людей должны быть как можно менее монотонными. Если вы принадлежите к этому типу, вы усваиваете правильную технику движений на лету. И, значит, можете пробовать любой фитнес, какой вас заинтересует. Бег, плавание, велосипед, лыжи — классические тренировки для похудения. Правда, вам они могут показаться скучными. Тогда худейте с помощью упражнений с отягощениями и интервальных тренировок, а также любых спортивных игр и единоборства. Бадминтон, пинг-понг, волейбол, футбол, бокс, кикбоксинг — чем более высокой координации требует упражнение, тем эффективнее оно отражается на вашем теле.

Вы легко обучаетесь и поэтому быстро начинаете скучать от привычных движений. Выберите для себя несколько видов тренировок и чередуйте их. Когда человек мышечного типа находится в тонусе, его мышцы сжигают жир при любом движении, лишь бы оно вызывало положительные эмоции.

Худышки

Грудной тип по своей природе худощав, а его выносливости могут позавидовать все остальные типы. У него редко набираются лишние килограммы, но даже 1–2 кг моментально становятся заметными. Проблемные зоны – бедра и ягодицы, которые сразу обрастают целлюлитом, и руки от плеча до локтя, которые без тренировок выглядят дряблыми.

Тренировки для вашего тела лучше всего размеренные. Плавание в бассейне от бортика до бортика, пока не закончатся положенные 45 минут, – как раз для вас. Бег, ходьба, велопрогулки, кросс-походы на 5–6 часов, катание на роликах даются вам куда легче, чем представителям остальных типов. Однако для таких длительных нагрузок надо иметь с собой спортивный углеводный напиток, воду с лимоном и медом или просто сладкий чай. Вам необходимы небольшие порции углеводов во время тренировки, иначе незначительное количество лишнего жира не захочет сдвигаться с насиженных мест.

Вторая совершенно необходимая для вас нагрузка – силовые упражнения. На тренажерах, с гантелями или отжиманиями – не важно.

Без них не привести в тонус ваши проблемные руки и не выжить целлюлит. Однако здесь тоже нужна размеренность. Не гонитесь за большими весами, вашему телу куда приятнее делать много повторений с небольшим весом. Вы вряд ли сможете нарастить объемные мышцы, зато сделать тело крепким и упругим вам будет не трудно.

Как видите, у каждого типа телосложения – свой идеал фигуры, слепить которую поможет своя физкультура.

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