Высокая частота осложнений и смертность у диабетиков Опубликовано: Высокая частота осложнений и смертность у диабетиков, перенесших инфаркт или коронарное вмешательство, отчасти может объясняться нарушением острого включения в кровоток венечных коллатералей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



«Хорошо известно, что у диабетиков сердечно-сосудистая смертность выше, особенно при остром инфаркте миокарда», отмечает д-р Gerald S. Werner (Университет Фридриха Шиллера, Йена, Германия).



«Существуют экспериментальные доказательства того, что у диабетиков хуже формируются коллатерали… По нашим данным, дело обстоит несколько иначе: коллатералей образуется не меньше, но они функционируют не так эффективно, как у лиц без диабета», поясняет он.



Д-р Werner и его коллеги оценивали с помощью интракоронарной допплерографии и датчиков давления влияние диабета на функционирование коллатералей до и после реканализации у 90 пациентов с хронической (более 2 недель) тотальной коронарной окклюзией. У 30 участников имелся сопутствующий диабет.



Перед операцией у диабетиков и лиц без диабета состояние коллатералей было практически одинаковым, пишут германские исследователи в июньском номере European Heart Journal.



«Однако острое вовлечение „свежих“ коллатералей в коронарный кровоток у больных с диабетом и окклюзией сроком менее 3 месяцев было явно нарушенным. По истечении 3 месяцев, когда коллатерали становились „зрелыми“, они функционировали так же хорошо, что и у пациентов без диабета», поясняет д-р Werner.



«Возможно, при сопутствующем диабете больных после коронарной реокклюзии не стоит выписывать слишком рано… Кроме того, им предпочтительнее устанавливать стенты, для которых меньше риск повторной окклюзии. Также таким пациентам необходима достаточно агрессивная антитромботическая терапия», заключают авторы.

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