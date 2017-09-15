Обнаружен новый ген, способствующий развитию рака груди

Злокачественные заболевания груди являются одной из самых актуальных проблем современной медицины. В этой связи, к любым, даже незначительным, прорывам медицины в этой области человечество относится боле, чем внимательно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Последнее же открытие Американских ученых назвать незначительным никак нельзя. Ими был открыт ген, чье присутствие в генотипе человека поможет оценить его предрасположенность к раку груди. Ген, с революционным названием «Аврора-2», входя в структуру генотипа, в значительной степени предопределяет возможность развития онкологического заболевания молочных желез.



Частота присутствия этого гена при раковых заболеваниях груди достигает в общей сложности 16%, а при отдельных формах рака, в том числе и самой распространенной, достигает 94%.

Данная находка дает возможность надеется на разработку специфического лечения. Ученые также не исключают возможность, что данный ген может являться чуть ли не самой распространенной причиной развития рака груди.

medicus.ru