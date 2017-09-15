Вода с крана: угроза беременности

Питьевая вода, текущая из-под крана, представляет реальную угрозу беременности.



К такому неожиданному выводу пришли американские ученые, занимающиеся изучением проблем экологии. Результаты их исследований были оглашены во вторник. И если они окажутся достоверными, то миллионы людей окажутся под угрозой.



Хлор, обычно используемый для дезинфекции питьевой воды, вступая во взаимодействие с органическим веществами, в изобилии содержащимися в воде, способен образовывать различные соединения, в том числе и хлороформ, который представляет реальную угрозу здоровью.



Ученые считают, что подобные химические вещества могут патологически влиять на процесс развития плода, а также могут стать причиной преждевременных родов.

По словам специалистов, главная причина кроется в неспособности обеспечить адекватную очистку водоемов и резервуаров питьевой воды, которые загрязнены удобрениями, сточными водами, минеральными и органическим отходами и прочими нечистотами. Данная ситуация вынуждает для дезинфекции использовать активные химические компоненты, в частности хлор, что в результате и приводит к таким плачевным результатам.

Проводя анализ воды в различных регионах США, и сравнивая показатели концентрации побочных продуктов хлорирования с уровнем различных нарушений беременности, определили самые опасные с данной точки зрения места. Таковыми оказались густозаселенные города и области расположенные ниже сельскохозяйственных угодий. При этом женщины, проживающие в сельской местности, подвергаются двойной опасности.

Джэйн Холихэн (Jane Houlihan), директор проекта утверждает, что проблема очистки воды наносит «прямой удар по здоровью людей». И, несмотря на то, что, по мнению некоторых ученых результаты данного исследования являются только лишь гипотезой, все единодушно утверждают, что население должно знать всю правду о возможной угрозе.

Ученые также советуют, учитывая все обстоятельства, использовать для питья или воду в бутылках, или домашние очистительные фильтры. Данные меры предосторожности способны в значительной степени снизить риск возможных последствий от питья воды из-под крана.

При этом, как утверждают ученые, что на проведение работ по улучшению качества очистки питьевой воды власти должны потратить миллиарды долларов.

medicus.ru