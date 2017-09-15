Причина женского облысения

Облысение — проблема преимущественно мужская. Однако и некоторые женщины могут страдать от чрезмерного выпадения волос. Причины здесь могут быть разные — от гормональных, наследственных и до тех, которые формирует образ жизни, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Выпадение волос для прекрасной половины человечества может стать настоящей катастрофой, поскольку к лысым мужчинам привыкли все, а вот лысые женщины — это нечто из ряда вон выходящее.

Группа американских ученых пришли к выводу, что дамы теряют волосы в результате стресса. Поскольку этот процесс длительный, он становится заметен спустя месяца три после неприятной ситуации в жизни.

По словам медиков, потеря ста волос в день — это нормальное явление.

Если это количество значительно больше, следует немедленно обратиться к врачу: чем раньше взяться за проблему, тем легче ее разрешить.

Человеку, который вдруг внезапно начал терять волосы, необходимо пройти глобальное медицинское обследование, включающее в себя как посещение врача-трихолога, так и лабораторные исследования.

В отдельных случаях врачи рекомендуют пациентам пройти компьютерную диагностику, позволяющую выявить скрытые причины заболевания.

Все современные способы лечения облысения можно разделить на три основных группы: народные методики; терапевтические методы; оперативные вмешательства. Как правило, квалифицированный трихолог гармонично сочетает эти способа лечения и восстановления волос либо выбирает для пациента индивидуальную методику.

Терапевтическое лечение облысения может включать в себя микроинъекции препаратов, подобранных в соответствии с теми специфическими проблемами, которые выявлены у каждого отдельного пациента. Хороший эффект для предотвращения массового выпадения волос дает специальная озоновая терапия, а также комплексное лечение авитаминозов, стрессов. Именно поэтому пациенту при лечении волос необходимо наблюдение у врача-невропатолога.

Оперативные вмешательства являются крайней мерой лечения облысения, к которой прибегают лишь в тех случаях, когда терапевтические методики не способны обеспечить качественный результат. Одним из вариантов таких операций является пересадка волос на голову с других зон.

Выпадение волос — это серьезная проблема здоровья, решение которой требует квалифицированного и индивидуального подхода.

И, конечно же, очень важно настроиться на позитивный результат, ведь ученые уже давно установили тесную связь здоровья человека и его психологического состояния.

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