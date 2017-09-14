Старички, у которых много витамина D, шустрее думают

Высокий уровень витамина D связан британскими учеными с ростом умственных способностей у пожилых мужчин.

Связь между ростом содержания в крови витамина D и убыстрением процесса обработки информации «лучше заметна у мужчин старше шестидесяти лет, хотя биологические причины этого явления остаются неясными.

В ходе исследования, проведенного учеными Манчестерского университета совместно с другими европейскими специалистами, сравнивалась эффективность когнитивных процессов трех тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет.

Мужчины с более высоким уровнем витамина D в крови «постоянно демонстрировали лучшие результаты в простых и точных нейропсихологических тестах на оценку внимательности индивида и скорость обработки информации», подчеркивается в статье.

Исследователи «обнаружили явную объективную связь между более медленной обработкой информации и низким уровнем витамина D», — говорит руководитель научной группы Дэвид Ли из университетской Школы трансляционной медицины.

Исследование было проведено на большой выборочной группе. Во внимание принимались все возможные факторы, такие как депрессия, время года и уровень физической активности.

Главным источником витамина D является 10-15-минутное пребывание на солнце. Жирная рыба также является прекрасным источником витамина D.

Независимое исследование, проведенное в 2008 году нидерландскими учеными, показало, что нехватка витамина D может увеличить риск депрессии и других психиатрических проблем у пожилых людей.

sportzal.com