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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Старички, у которых много витамина D, шустрее думают
    Опубликовано: 2017-09-14 10:24:26
    Высокий уровень витамина D связан британскими учеными с ростом умственных способностей у пожилых мужчин.

    Связь между ростом содержания в крови витамина D и убыстрением процесса обработки информации «лучше заметна у мужчин старше шестидесяти лет, хотя биологические причины этого явления остаются неясными.

    В ходе исследования, проведенного учеными Манчестерского университета совместно с другими европейскими специалистами, сравнивалась эффективность когнитивных процессов трех тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет.

    Мужчины с более высоким уровнем витамина D в крови «постоянно демонстрировали лучшие результаты в простых и точных нейропсихологических тестах на оценку внимательности индивида и скорость обработки информации», подчеркивается в статье.

    Исследователи «обнаружили явную объективную связь между более медленной обработкой информации и низким уровнем витамина D», — говорит руководитель научной группы Дэвид Ли из университетской Школы трансляционной медицины.

    Исследование было проведено на большой выборочной группе. Во внимание принимались все возможные факторы, такие как депрессия, время года и уровень физической активности.

    Главным источником витамина D является 10-15-минутное пребывание на солнце. Жирная рыба также является прекрасным источником витамина D.

    Независимое исследование, проведенное в 2008 году нидерландскими учеными, показало, что нехватка витамина D может увеличить риск депрессии и других психиатрических проблем у пожилых людей.

    sportzal.com

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