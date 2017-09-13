95% людей — оптимисты

Большинство людей по своей природе являются оптимистами, выяснили ученые из Университета штата Канзас (США).

Вывод ученых основан на результатах опроса, в котором приняли участие жители более 140 стран мира. Оказалось, что 95% опрошенных ожидают от будущего большей частью позитивных событий, то есть являются настоящими оптимистами.

По словам ученых данные исследования доказывают правоту «теории универсального оптимизма», согласно которой каждый человек стремится к счастью и благополучию и верит в осуществление своих надежд.

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