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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 95% людей — оптимисты
    Опубликовано: 2017-09-13 14:04:39
    Большинство людей по своей природе являются оптимистами, выяснили ученые из Университета штата Канзас (США).

    Вывод ученых основан на результатах опроса, в котором приняли участие жители более 140 стран мира. Оказалось, что 95% опрошенных ожидают от будущего большей частью позитивных событий, то есть являются настоящими оптимистами.

    По словам ученых данные исследования доказывают правоту «теории универсального оптимизма», согласно которой каждый человек стремится к счастью и благополучию и верит в осуществление своих надежд.

    sportzal.com

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