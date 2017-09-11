В связи с прорывом Саакашвили в Украину, полиция внесла в ЕРДР сведения о незаконной переправке лиц через госграницу

Сведения внесены по признакам преступления о незаконной переправке лиц через госграницу.

В связи с прорывом в Украину экс-главы Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, полиция Львовской области внесла в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Об этом написал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в своем Facebook.

"Полиция Львовской области внесла в ЕРДР сведения по очевидным на этом видео признакам преступления предусмотренным ст.332. "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины": организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий — наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления. 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц,— наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией средств совершения преступления", — сообщил он.



Напомним, ранее сообщалось, что в ГПСУ завили о том, что Михаил Саакашвили нарушил несколько статей уголовного кодекса. Около 20:00 воскресенья, 10 сентября 2017 года, группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в т. ч. и народные депутаты Украины.

Инф. delo.ua