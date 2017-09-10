Результаты лечения больных РМЖ с метастазами в кости Опубликовано: Неудов летворенность результатами лечения костных метастазов способствовала разработке комплексных подходов к лечению этой группы больных.



В ГУ РОНЦ РАМН им. Н. Н. Блохина была разработана для практического применения в онкологических учреждениях высокоэффективная методика лечения костных метастазов РМЖ, предложены рекомендации по дальнейшей тактике лечения при рецидивах болезни.



В исследовании приняла участие 151 больная РМЖ с остеолитическими и смешанными костными метастазами, подтвержденными сцинтиграфией и рентгеновским исследованием, не получавшая лечения по поводу метастатической болезни.







Всем больным до начала лечения для оценки распространенности болезни проведено детальное обследование. Из особенностей обследования следует отметить рентгенологическое исследование скелета, включающее рентгенографию черепа, шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника (передне-задний и боковой снимки), таза (передне-задний снимок), реберной дуги (передне-задний и косые снимки). Рентгенография других отделов скелета выполнялась дополнительно при наличии болевого синдрома или очагов повышенного накопления остеотропного препарата. Для объективной оценки динамики проявлений костного метастазирования на всех этапах лечения рентгенография скелета и сцинтиграфическое исследование костей проводилось систематически, каждые 3—4 месяца.



Средний возраст данной группы составил 46 лет (от 27 до 75 лет). Менструальный цикл сохранен к началу лечения у 70 человек (46%), у 81 (54%) пациентки была менопауза, медиана которой составила 5 лет.







Положительные значения рецепторов эстрогена и/или прогестерона отмечены у 64 пациенток, отрицательные — у 17 больных. Среднее значение содержания рецепторов эстрогенов в ткани опухоли составило 63± 14 фмоль/мг белка, среднее значение рецепторов прогестерона: 50,1 ±7,0 фмоль/мг белка.



У 72 больных (48 %) выявлен первично генерализованный РМЖ. Метастатическое поражение мягких тканей и периферических лимфоузлов отмечено у 31 % женщин, печени и легких — соответственно в 12 % и в 15,7% случаев.







Рентгенологические данные указывают на более частое поражение костей таза (более 50%). Грудной отдел позвоночника, ребра и поясничный отдел позвоночника поражаются примерно с одинаковой частотой (44— 46%). По результатам радионуклидного обследования метастазы чаще всего локализовались в поясничном отделе позвоночника (70%), грудном отделе (64%), костях таза и ребрах (53—60%), отмечена высокая степень корреляции между рентгенологическими и скенографическими методами, достигающая в зависимости от анатомической зоны 70—90%.



Частота выявления поражения костей по данным сцинтиграфии практически по всем анатомическим зонам на 10—20% выше, чем при рентгенологическом обследовании. Обращает на себя внимание более частое поражение костей таза и поясничного отдела позвоночника (нижняя часть туловища) при оценке обоими методами.



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