Этиология и патогенез лактационного мастита

В XX в., до использования антибиотиков и в первые годы применения пенициллина, основными возбудителями острого лактационного мастита в равной степени были стрептококк и стафилококк. В 60-е годы стрептококк стал доминирующей причиной возникновения этого заболевания (60,0—70,0 % случаев), стафилококк уже вызывал развитие мастита примерно у 25,0 % пациенток.

В дальнейшем в результате известных причин возникли антибиотикорезистентные штаммы стафилококка и другой микрофлоры. Важнейшей особенностью стафилококка оказалась наиболее быстрая его способность вырабатывать фермент пенициллиназу (Р-лактамазу), нейтрализующую пенициллин. Вскоре эта его способность проявилась и в отношении многих других антибиотиков. В 70—80-е годы патогенный стафилококк высевали из гнойного очага при лактационном мастите в 95—100 %, причем в 90—98 % случаев в виде монокультуры и значительно реже — в ассоциации с другой флорой: синегнойной и кишечной палочками, стрептококком, протеем и др..







При исследовании гноя 872 больных, полученного во время операции, золотистый стафилококк нами был выделен в монокультуре в 90,8 % случаев, а в ассоциации с другой микрофлорой — в 2,5 % наблюдений.



Кроме стафилококка, гнойный мастит иногда могут вызывать условно-патогенные грамотрицательные бактерии, роль которых значительно возросла в последние годы Стафилококки, вызывающие гнойный мастит, почти в 100 % случаев оказались нечувствительными к пенициллину, стрептомицину, тетрациклину, левомицетину и многим другим антибактериальным препаратам. Более того, для этого микроба характерна полирезистентность сразу к 3—6 антибиотикам, в том числе применяемым в настоящее время в широкой клинической практике. Следует также добавить, что в подавляющем большинстве случаев стафилококки имеют все признаки выраженной патогенности, а некоторые его компоненты (белок А, тейхоевая кислота) обладают значительным иммуноде-прессивным действием.







Большинство авторов считают, что непосредственным источником инфицирования молочной железы является новорожденный, который передает инфекцию матери при прикладывании его к груди. Ребенок же инфицируется от медицинского персонала, предметов ухода за ним, белья. Возможна перекрестная инфекция: перенос патогенных стафилококков от матери к ребенку и затем вновь к матери.







Считается, что "входными воротами" инфекции, вызывающей лактационный мастит, могут быть устья молочных протоков, трещины и экскориации сосков, различные повреждения кожи молочной железы или гениталий. В зависимости от источника инфекции она распространяется галактогенным, лимфогенным и гематогенным путями. При сочетании значительного обсеменения молочных желез патогенной и условно-патогенной флорой с какими-либо другими неблагоприятными факторами реальна угроза возникновения мастита. Такими неблагоприятными факторами являются лактостаз, патология беременности, родов, послеродового периода, различные сопутствующие заболевания.



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