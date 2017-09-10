Общие принципы лечения острого гнойного лактационного мастита Опубликовано: В расцвет эры антибиотиков казалось, что проблема терапии острой гнойной хирургической инфекции, в частности лактационных маститов, решена. Действительно, при лечении маститов пенициллином удавалось быстро купировать воспалительный процесс в молочной железе, редко встречались гнойные формы заболевания. Пенициллин вводили внутримышечно непосредственно в очаг воспаления или вокруг него, а также в молочные протоки. Ряд авторов методом выбора считали лечение многократными пункциями абсцесса молочной железы с удалением гноя и промыванием полости раствором пенициллина. Однако уже в те годы появились сообщения, что пункционное лечение и введение антибиотиков непосредственно в очаг воспаления приводят к длительно не рассасывающимся плотным инфильтратам и затяжному течению заболевания.







С возникновением пенициллинорезистентных штаммов микроорганизмов и изменением клинического течения острых гнойных лактационных маститов антибиотики перестали играть главную роль в терапии этого заболевания. Вновь общепризнанным стал постулат, что все гнойные формы острого лактационного мастита подлежат хирургическому лечению. К сожалению, до настоящего времени наиболее распространенным остается традиционный метод оперативного вмешательства, заключающийся в широком вскрытии гнойного очага одним или несколькими радиальными разрезами без радикального иссечения нежизнеспособных тканей.







При этом рана дренируется резиновыми полосками или марлевыми тампонами с растворами антисептиков, а иногда и с мазью А.В.Вишневского. При такой методике операции рецидивы заболевания возникают в 6—41 % случаев, а в 8—28 % требуются повторные операции. У 4—10 % женщин появляются длительно незаживающие молочные свищи, сроки пребывания больных в стационаре достигают 20—36 дней, а общие сроки лечения с учетом и поликлинического — 2 мес и более. Длительное течение гнойного воспалительного процесса и грубые деформирующие рубцы приводят к нарушению функции и эстетического состояния молочной железы.







К этому следует добавить, что дренирующая способность тампонов ограничена и в послеоперационном периоде требуются частые травматичные перевязки, а раны, заживающие вторичным натяжением, подвержены значительному риску реинфицирования.



Не удалось значительно улучшить результаты лечения гнойных маститов и за счет местного применения в послеоперационном периоде различных мощных антибактериальных средств, протеолитических ферментов, биологических тампонов и других препаратов.



В 80-е годы в литературе появились сообщения о целесообразности иссечения гнойно-некротической ткани молочной железы в процессе операции, но касались они в основном только инфильтративно-абсцедирующей формы мастита. По нашему мнению, более рациональной является тактика, при которой не только иссекается гнойно-некротический очаг при различных формах мастита, но и как можно раньше раны закрываются первичными, первично-отсроченными или вторичными швами.

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