Метастатическое поражение печени как фактор прогноза диссеминированного рака Опубликовано: Метастазы в печень рассматриваются большинством исследователей как фактор прогноза неблагоприятного течения болезни. Выживаемость больных РМЖ с первичным метастатическим поражением печени достоверно хуже, чем, например, больных с метастазами в кости. При ретроспективном анализе 672 случаев метастатического РМЖ исследователи изучили 24 истории болезни с первичным поражением печени. Медиана выживаемости в этой группе была очень мала — 10,5 месяца (0—60+ месяцев) и достоверно различалась в зависимости от рецепторного статуса первичной опухоли: для рецепторположительных — 11 месяцев, и для отрицательных— 4 месяца (р = 0,025).







Повышенные концентрации в крови лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гамма-глутамил-транспептидазы (ГГТ) и уровня общего билирубина были независимыми факторами неблагоприятного прогноза (р = 0,001; р = 0,047 и р = 0,056 соответственно). Wyld и соавт. провели анализ 145 случаев первичного метастатического пор;; жения печени при РМЖ. Медиана выживаемости в группе состави 4,23 месяца (0,16 — 51 месяц), 1-годичная выживаемость — 27,6%. Одно-факторный анали ! пока Ш1 достоверное ухудшение выживаемости при наличии симптомов поражения печени, асцита, превышении печеночных функциональных тестов, при низкой степени дифференнировки и отрицательном репеторном статусе первичной опухоли, при высоком уровне РЭА (> 1000 нг/мл), пожилом возрасте больных и множественном очаговом поражении печени (vsединичном). Эффективная химиотерапия и/или юрмонотерапия достоверно увеличивали выживаемость пациенток, медиана выживаемости составила 13 и 13,9 месяца соответственно. Многофакторный анализ показан, что низкий уровень альбумина, пожилой возраст и рецептор- эстроген отрицательная первичная опухоль достоверно чаще встречаются в группе с малой продолжительностью жизни, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net





Неоднозначно оценивается влияние метастатического поражения печени на эффективностьлечения. Анализируя результаты 2 многоцентровых рандомизированных исследований (EORTC10923 — доксорубицин vs паклитаксел и EORTC10961, доксорубицин + циклофосфамид гадок-сорубицин + паклитаксел) химиотерапии 1-й линии, авторы выделили пациенток с метастатическим поражением печени. Изолированное поражение печени отмечено у 18 % из всех больных с вовлечением органа в (локачественный процесс. Полученные результаты позволяют рассматривать пациентов с изолированным поражением печени как более благоприятную ситуацию, чем при вовлечении печени в злокачественный процесс одновременно с другими органами. health.sumy.ua

Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

