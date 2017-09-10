Как бороться с пищевой аллергией Опубликовано: В последнее время все больше людей отмечают у себя аллергические проявления после употребления того или иного продукта. По данным многолетних научных исследований, в первую очередь это связано со сбоями иммунной системы Вашего организма, а также большим содержанием химических компонентов, нередко генетически модифицированных в пищевых продуктах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net К счастью, большинство пищевых аллергий не представляют большой опасности и проявляются лишь незначительными покраснениями и высыпаниями на коже, тошнотой и диареей. Но бывают и более тяжёлые случаи, когда к вышеперечисленным симптомам присоединяются дополнительные и наносят серьёзный вред Вашему здоровью. Не важно, какая у Вас аллергия, существует кардинальный способ решения проблемы — это избегать продукты в любом приготовленном виде, которые провоцируют у Вас аллергию. Как правило, это очень сложно осуществить, потому, как организм зачастую реагирует не на один, а на несколько аллергенов, содержание которых в пищевых продуктах может быть очень мизерным. И всё же старайтесь полностью избегать употребления продуктов, которые вызывают у Вас аллергические проявления.

В случае если Вы случайно скушали запрещённый продукт, не дожидаясь аллергических проявлений, нужно купировать симптомы с помощью антигистаминных препаратов. Но тем, у кого сильная аллергия, не дожидаясь результата от употреблённых препаратов, нужно срочно вызывать врача.

Несмотря на то, как умеренно или сильно реагирует Ваш организм на аллергены, всегда носите с собой лекарства, которые не дают пищевой аллергии перейти в анафилактический шок.

Старайтесь не употреблять алкоголь, когда Вы едите не дома. Алкогольные напитки могут увеличить усвоение организмом аллергеного белка и усилить аллергические проявления.

Старайтесь вести дневник питания. Он даст Вам возможность проанализировать, сопоставить и самостоятельно определять продукты, которые содержат аллергены, на которые реагирует Ваш организм. Но записи в нём должны быть конкретным, с обозначением не только названий блюд, а и продуктов, добавок, специй, которые применялись для приготовления данного блюда.

Сами, а ещё лучше при наблюдении врача, подберите себе элементарную диету, то есть такую диету, которая не будет вызывать у вас аллергических проявлений. Я бы советовал при подборе данной диеты не экспериментировать много над своим организмом. Действуйте по принципу — употребили продукт, есть реакция, исключайте продукт навсегда из рациона.

Перед покупкой продуктов, внимательно читайте этикетки на упаковках, даже на тех продуктах которые раньше не вызывали у Вас аллергию. Пищевая промышленность развивается настолько быстро, то и дело одни ингредиенты меняют другими, а названия остаются старыми.

Старайтесь не хранить продукты, на которые у вас аллергия у себя дома. Иногда даже вдыхание или касание, не говоря о случайном употреблении, могут вызвать обострение.

Заказывая столик в ресторане, предупредите официанта и шеф-повара, дабы они те только не использовали запрещённый продукт. А и даже не брали посуду. Которая могла когда-либо с ним соприкасаться.

Название пищевая аллергия, не ограничивается только продуктами. Исследования, проведённые доктором А. Сэмпсон, директором института пищевой аллергии, доказывают, что у женщин с аллергией на орехи может развиться сильная аллергическая реакция, если они будут использовать даже шампунь, содержащий арахисовое масло. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

