Мамографические методы с применением искусственного контрастирования Опубликовано: Пневмо кистография. Методика заключается во ведении газа в полость. После аспирации жидкостного содержимого кисты вводится воздух (количество вводимого воздуха не должно превышать объема извлеченной жидкости). Затем производится рентгенография в двух взаимно перпендикулярных проекциях. Введенный воздух контрастирует кисту, что приводит к визуализации внутренней поверхности капсулы — это дает возможность визуализировать пристеночные разрастания. Использование пневмокистографии, кроме диагностических целей, преследует лечебное воздействие (усиливает адгезивные процессы в кисте и уменьшает риск повторного накопления жидкости).







Сонография значительно облегчает визуализацию внутренней поверхности полости кисты без инвазивных вмешательств и дозовой нагрузки. Дает возможность проведения контролируемой пункпионной биопсии как жидкостного компонента кисты, так и солидного пристеночного образования, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Дуктография — искусственное контрастирование млечных протоков. Методика применяется при сецернирующих молочных железах, когда природу выделений из соска с помощью клинических методов и обычной маммографии выявить не удается.







Дуктография позволяет оценить состояние протоков (тип, строение, их калибр и локализацию, а также контуры), дает возможность выявлять внутрипротоковые образования (папилломы или рак), позволяет судить о локализации, размерах и форме опухоли. До проведения дуктографии обязательно цитологическое исследование выделений протоков молочной железы (наличие атипичных клеток и воспалительных изменений является противопоказанием к проведению исследования).







Техника дуктографии проста. Необходимо установить, из какого протока имеются выделения. Для этой цели можно использовать лупу с дополнительным освещением. При значительных выделениях устье канала расширено, и его легко найти. Когда появляются капельки секрета, выявляю! сецернирующий проток и в наружное отверстие вставляют иглу с тупым концом (или специальную канюлю) на глубину 1 — 1,5 см. Иглу следует вводить свободно, без усилия, чтобы не повредить стенку протока. Допустимо использование любого водорастворимого контрастного вещества. Через иглу медленно вводят от 0,5 до 1 мл контраста (уротраст или верографин). Введение прекращают, как только пациентка ощутит чувство давления или напряжение в железе; болевых ощущений при правильной технике введения не должно быть.



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