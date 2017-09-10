Счастливые не толстеют

Самая серьезная составляющая избыточного веса – социальная. Человек может извлекать из своей полноты определенную выгоду.

Толщина ассоциируется с солидностью. Как может начальник обойтись без круглого брюшка?

Когда речь заходит об избыточном весе, необходимо четко разделять ожирение, вызванное обжорством, и ожирение, связанное с нарушениями обмена веществ. Последнее – вещь достаточно редкая. Подавляющее количество людей толстеет от переедания. Именно эта форма ожирения наиболее легко поддается немедикаментозной коррекции. Почему человек съедает больше, чем ему нужно? Тут дело в привычке, которая приобретается в процессе жизни. Ученые выделяют биологическую, психологическую и социальную составляющие ожирения.



Биологическая составляющая – это низкий уровень физической активности. Некоторую роль может сыграть и наличие наследственной предрасположенности.



Психологическая составляющая полноты заключается в том, что люди едят не потому, что голодны, а чтобы улучшить настроение, убить время, избавиться от беспокойства и т. д.

Самая серьезная составляющая избыточного веса – социальная. Человек может извлекать из своей полноты выгоду. Толщина ассоциируется с солидностью или стабильностью. Люди набирают вес после того, как им удалось похудеть путем нечеловеческих усилий, именно по социальным причинам.

Еще одна причина «социального ожирения» – активная реклама пищи в средствах массовой информации. В результате, многие высококалорийные продукты начинают ассоциироваться с достатком и счастьем. Избыточный вес – лишь следствие плохих семейных отношений, нелюбимой работы, различных личностных конфликтов. И лечить нужно не следствие, а причину, то есть стараться нормализовать отношения в семье, на работе, с самим собой. Когда у человека появляется цель в жизни, мечта, ему становится по-настоящему интересно жить, и он попросту забывает про еду, и лишний вес уходит сам собой

medicus.ru