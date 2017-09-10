  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плохое зрение: исправляйте осанку
    Опубликовано: 2017-09-10 08:44:01

    Впервые в мировой практике в Детском центре московской офтальмологической клиники «Эксимер» разработан и успешно прошел клиническую апробацию уникальный лечебный комплекс, позволяющий решать проблемы со зрением и с осанкой, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    При плохой осанке ухудшается кровоснабжение головного мозга, что приводит к существенному угнетению работы зрительных центров.

    Именно поэтому состоянию позвоночника в новом комплексе уделятся особое внимание. Этот комплекс включает в себя процедуры с использованием самых передовых технологий в области нейрофизиологии, а так же массаж воротниковой зоны и мануальную терапию. Именно такой подход к решению детских проблем со зрением оказался наиболее эффективным.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.