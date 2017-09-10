Плохое зрение: исправляйте осанку

Впервые в мировой практике в Детском центре московской офтальмологической клиники «Эксимер» разработан и успешно прошел клиническую апробацию уникальный лечебный комплекс, позволяющий решать проблемы со зрением и с осанкой, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

При плохой осанке ухудшается кровоснабжение головного мозга, что приводит к существенному угнетению работы зрительных центров.

Именно поэтому состоянию позвоночника в новом комплексе уделятся особое внимание. Этот комплекс включает в себя процедуры с использованием самых передовых технологий в области нейрофизиологии, а так же массаж воротниковой зоны и мануальную терапию. Именно такой подход к решению детских проблем со зрением оказался наиболее эффективным.

medicus.ru