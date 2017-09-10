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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Содержание жиров в диете не влияет на риск инсульта у мужчин зрелого возраста
    Опубликовано: 2017-09-10 07:24:06

    Содержание жиров в диете не влияет на риск инсульта у мужчин зрелого возраста без сердечно-сосудистой патологии или диабета в анамнезе.

    Таковы результаты, полученные специалистами из Гарвардской Школы Общественного Здравоохранения (Бостон). Д-р Ka He и его коллеги проанализировали данные проспективного исследования состояния здоровья медицинских работников. Ранее было показано, что потребление жиров связано с риском развития ИБС. Как сообщается в выпуске British Medical Journal за 4 октября, в анализ вошли данные более 43 тысяч мужчин, которым в 1986 г. было от 40 до 75 лет.

    За 14 лет наблюдения было зарегистрировано 455 ишемических инсультов, 125 геморрагических инсультов и 145 инсультов неизвестного типа. Исходно никто из участников не страдал заболеваниями сердца и сосудов или сахарным диабетом. Потребление жиров с продуктами питания оценивалось с помощью специальных вопросников. Дополнительно проводилась стандартизация по возрасту, статусу курения, уровню физической активности, индексу массы тела и другим вмешивающимся факторам.

    Оказалось, что потребление жиров в целом, а также животных, растительных, мононенасыщенных, полиненасыщенных, транс-ненасыщенных жиров и холестерина по отдельности не было связано с риском ишемического или геморрагического инсульта. Причем эта связь отсутствовала независимо от того, какая диета оценивалась (обычная, последних дней или усредненная).

    medicus.ru

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