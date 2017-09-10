Содержание жиров в диете не влияет на риск инсульта у мужчин зрелого возраста без
Таковы результаты, полученные специалистами из Гарвардской Школы Общественного Здравоохранения (Бостон).
За 14 лет наблюдения было зарегистрировано 455 ишемических инсультов, 125 геморрагических инсультов и 145 инсультов неизвестного типа. Исходно никто из участников не страдал заболеваниями сердца и сосудов или сахарным диабетом. Потребление жиров с продуктами питания оценивалось с помощью специальных вопросников. Дополнительно проводилась стандартизация по возрасту, статусу курения, уровню физической активности, индексу массы тела и другим вмешивающимся факторам.
Оказалось, что потребление жиров в целом, а также животных, растительных, мононенасыщенных, полиненасыщенных,
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Содержание жиров в диете не влияет на риск инсульта у мужчин зрелого возраста
Опубликовано: 2017-09-10 07:24:06
Содержание жиров в диете не влияет на риск инсульта у мужчин зрелого возраста без
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