Аспирину «натикало» 110 лет

Еще чуть более ста лет назад от «жара», которым именовали большинство болезней, лекарственных средств не существовало. В 1763 году священник Эдвард Стоун открыл, что отвар ивовой коры оказывает мощнейшее жаропонижающее действие.

Кстати, еще за две тысячи лет до него подобный эффект отмечал легендарный Гиппократ. И, наконец, 6 марта 1899 года, немецкий химик Феликс Хоффман из компании Bayer получил патент на аспирин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Только через полвека после открытия Стоуна ученые смогли определить химический состав салициловой — «спираевой» кислоты (от Spiraea, латинского названия таволги — растения, из которого впервые была химически выделена салициловая кислота). Однако практического применения салициловая кислота тогда не получила. Салицин оказался не таким дешевым, как любая продукция, производимая из натуральных компонентов. А более доступная салициловая кислота и действовала хуже, и наносила вред желудочно-кишечному тракту больного.

Как часто бывает в науке, помог случай. В 1888 году в преуспевающую на рынке красок компанию Bayer, в ее химическую исследовательскую лабораторию, пришел сын немецкого фабриканта, выпускник престижного мюнхенского университета Феликс Хоффман, который стал заниматься синтезом ацетилсалициловой кислоты.

В затею молодого химика поначалу не верили и реальной пользы от работ Хоффмана руководство компании не видело. У юноши же был в этом исследовании личный интерес: отец Хоффмана страдал ревматизмом, а салициловую кислоту применять не мог из-за проблем с желудком. 10 августа 1897 года Хоффману удалось впервые получить ацетилсалициловую кислоту.

Стоить отметить, что через 11 дней он сделал еще одно открытие в этой области: получил диацетилморфин — полусинтетический опиат, известный впоследствии как героин. Его предполагалось использовать как более сильное обезболивающее, нежели полученная ранее ацетилсалициловая кислота.

Через полгода клинических испытаний были зарегистрированы уникальные товарные знаки. Слово «героин» произошло, разумеется, от «героический». «Аспирин» получился из двух слов: «а» от ацетил и «спир» от Spiraea.

Широкий диапазон терапевтических качеств и практически повсеместное распространение аспирина дают основание считать его одним из важнейших лекарств ХХ века. Сейчас ежегодно на планете употребляется более 50 млн. упаковок аспирина.

Англичане принимают его в виде порошка, американцы предпочитают шипучие таблетки, а французы — суппозитории. Недорогой, эффективный и почти безвредный препарат быстро распространился повсюду в цивилизованном мире и в мгновение ока стал самым популярным противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим средством.

Что значит, почти безвреден? Дело в том, что за 110 лет у специалистов было предостаточно времени всесторонне исследовать осложнения и побочные действия аспирина. И врачи пришли к выводу, что принимать это прекрасное лекарство, как впрочем, и любые другие нужно с предельной осторожностью.

Например, врачи категорически не рекомендуют давать его детям до 12 лет. Так как у препарата есть особенность — способность разжижать кровь (это просто находка при профилактике инфаркта и тромбообразования!), то у малышей он может вызвать мелкоточечные кровоизлияния.

Кроме того, очень осторожно относиться к аспирину следует тем, у кого выявлена язвенная болезнь желудка, хронический гастрит, а также тем, кто страдает аллергией, астмой, кризовым течением гипертонической болезни, тяжелыми хроническими заболеваниями печени и почек, нарушением кровообращения. Противопоказан аспирин и женщинам с нарушениями менструального цикла, при которых происходит большая потеря крови.

sportzal.com