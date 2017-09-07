Лекарства от давления могут стирать память

Голландские нейрофизиологи научились стирать человеческую память с помощью лекарства от высокого давления. Прием «обзидана» в нужный момент позволил снять страх перед звуковым сигналом, изначально сопровождавшимся фотографиями пауков. При этом ушла лишь «эмоциональная» память — процесс обучения подопытные прекрасно помнили.

Временной разрыв между фундаментальными исследованиями и апробированием первых результатов на людях сокращается с каждым днем. На этот раз повезло тем, кто хотел расстаться со страшными и пугающими воспоминаниями: их удалось полностью стереть с помощью обычного пропранолола, знакомого всем гипертоникам под названиями «обзидан» или «индерал».

Мерел Киндт из Университета Амстердама и ее коллеги специально ограничили область своих исследований «эмоциональной» памятью.

Во-первых, из-за гораздо большего клинического значения — миллионы пациентов по всему миру страдают посттравматическими расстройствами, в том числе и те, кто стал жертвами насилия. Во-вторых, эмоциональная память сильно отличается от «фактической», постоянно напоминая о себе. Оба вида подчиняются четырехстадийной схеме работы: восприятие, консолидация, хранение и воспроизведение. Сначала основную роль играют органы чувств, потом гиппокамп, а затем — кора больших полушарий.

В случае же с «эмоциональной» памятью в игру вступает миндалевидное тело головного мозга, причем наибольшую активность в нем проявляют нейроны, использующие в качестве медиатора норадреналин, а потому более других чувствительные к стрессу и высвобождающимся при этом гормонам.

На грызунах уже было показано, что блокатор бета-адренергических рецепторов при определенных условиях способен «стереть» неприятные воспоминания.

Эти условия относятся к уже упомянутой четырехстадийной схеме. В принципе, несложно повлиять на сам процесс запоминания, но это не представляет особого интереса с клинической точки зрения. А вот стереть уже сформировавшиеся связи можно только на этапе воспроизведения — необходимо сначала возбудить участвующие в процессе нейроны, чтобы интересующие нас воспоминания стали доступны.

Хотя биохимия нервных систем мышей и человека очень схожа, безоговорочно утверждать, что это справедливо и для человека, без соответствующих исследований было бы нельзя.

Авторы публикации в Nature Neuroscience, выполнившие подобный эксперимент уже на людях, практически не изменили схему исследования. «Запомнить» и крысам, и людям предлагалось короткий звук, вот только «пугающий фактор» по этическим соображениям сменили с электрического удара на картинки пауков. «Степень напуганности» человека определяли по тонусу мышцы, отвечающей за моргание.

Как и полагалось настоящим «собачкам Павлова», после соответствующей тренировки 60 здоровых подопытных мужчин и женщин реагировали на 40-миллисекундный сигнал как на «сильно пугающий» фактор.

Пропранолол, принимаемый в ходе запоминания, ни на реакцию на раздражитель, ни на сам процесс запоминания никакого эффекта не произвел, если не принимать в расчет снижение давления крови и урежение сердцебиения, характерные для этого препарата.

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