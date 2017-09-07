Временной разрыв между фундаментальными исследованиями и апробированием первых результатов на людях сокращается с каждым днем. На этот раз повезло тем, кто хотел расстаться со страшными и пугающими воспоминаниями: их удалось полностью стереть с помощью обычного пропранолола, знакомого всем гипертоникам под названиями «обзидан» или «индерал».
Мерел Киндт из Университета Амстердама и ее коллеги специально ограничили область своих исследований «эмоциональной» памятью.
В случае же с «эмоциональной» памятью в игру вступает миндалевидное тело головного мозга, причем наибольшую активность в нем проявляют нейроны, использующие в качестве медиатора норадреналин, а потому более других чувствительные к стрессу и высвобождающимся при этом гормонам.
На грызунах уже было показано, что блокатор
Эти условия относятся к уже упомянутой четырехстадийной схеме. В принципе, несложно повлиять на сам процесс запоминания, но это не представляет особого интереса с клинической точки зрения. А вот стереть уже сформировавшиеся связи можно только на этапе воспроизведения — необходимо сначала возбудить участвующие в процессе нейроны, чтобы интересующие нас воспоминания стали доступны.
Хотя биохимия нервных систем мышей и человека очень схожа, безоговорочно утверждать, что это справедливо и для человека, без соответствующих исследований было бы нельзя.
Авторы публикации в Nature Neuroscience, выполнившие подобный эксперимент уже на людях, практически не изменили схему исследования. «Запомнить» и крысам, и людям предлагалось короткий звук, вот только «пугающий фактор» по этическим соображениям сменили с электрического удара на картинки пауков. «Степень напуганности» человека определяли по тонусу мышцы, отвечающей за моргание.
Как и полагалось настоящим «собачкам Павлова», после соответствующей тренировки 60 здоровых подопытных мужчин и женщин реагировали на
Пропранолол, принимаемый в ходе запоминания, ни на реакцию на раздражитель, ни на сам процесс запоминания никакого эффекта не произвел, если не принимать в расчет снижение давления крови и урежение сердцебиения, характерные для этого препарата.