Злокачественные опухоли желчного пузыря Опубликовано: Злокачественные опухоли желчного пузыря не являются редкостью. В абсолютном большинстве это рак, составляющий по частоте около 4 % всех карцином. Чаще всего выявляется аденокарцинома, реже — скирр, слизистый, солидный и плоскоклеточный рак. В большинстве своем рак сочетается с холелитиазом, развивается в области дна или шейки пузыря и отличается большой злокачественностью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Клиническая картина



Начало болезни медленное и малозаметное. Нередко клиническая картина долго маскируется проявлениями холелитиаза. Наиболее частым признаком рака желчного пузыря является боль различного характера, обычно тупая и постоянная, возникающая в результате прорастания опухоли в периневральные лимфатические пути. Стойкая тупая боль в правом подреберье у пожилых людей подозрительна на рак желчного пузыря, особенно если она сопровождается субфебрилитетом. Наряду с болями ухудшается аппетит, развиваются диспепсические явления, похудание. Желтуха возникает почти в половине случаев. Наиболее характерный признак — прощупываемая плотная бугристая опухоль в правом подреберье. Печень нередко увеличена, иногда в ней прощупываются плотные узлы метастазов. В поздних стадиях могут появиться асцит и анемия. Обычны лихорадка, лейкоцитоз в крови и повышение СОЭ. В зависимости от преобладающего клинического синдрома выделяют пять форм рака желчного пузыря: желтушную, «опухолевую», диспепсическую, септическую и «немую». При последней форме клиническая картина обусловлена метастазами.







Диагноз своевременно установить очень трудно. Рак может быть заподозрен при наличии стойких болей в правом подреберье, прощупываемой опухоли, желтухи, исхудания, лихорадки и интоксикации. Особенно подозрительно на рак изменение характера болей: вместо свойственных холелитиазу приступообразных болей появляются постоянные тупые боли. Получить пузырную желчь, как правило, не удается. В отдельных случаях обнаруживаются бластомные клетки в дуоденальном содержимом. Редко может быть обнаружена опухоль (при холецистографии или холеграфии) в виде дефекта наполнения. Обычно желчный пузырь не заполняется контрастом; не поступает в желчный пузырь и радиоактивный изотоп. Опухоль может быть обнаружена при холангиографии во время лапароскопии.







Лечение



Лечение оперативное, если нет явно определяемых метастазов.







Прогноз



Прогноз очень плохой. Описаны лишь отдельные наблюдения своевременного удаления опухоли. Саркома желчного пузыря является чрезвычайно редкой опухолью. Она очень быстро прорастает в печень и соседние органы. В клинической картине преобладают боли в правом подреберье, желтуха, лихорадка, часто связанная с присоединением инфекции в желчных путях health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

