Злокачественные опухоли внепеченочных желчных путей Опубликовано: Этиология и патогенез



Наиболее часто встречается рак, который развивается преимущественно в месте слияния обоих печеночных протоков и общего печеночного протока с пузырным. Преобладает внутристеночный инфильтрирующий скирр, иногда трудно отличимый от рубцового стеноза. Реже наблюдается папилломатозный или узловой рак, быстро приводящий к закупорке протока. Рак внепеченочных желчных протоков у 25–30 % больных сочетается с холецистолитиазом. Изредка желчные камни образуются вторично над опухолевым стенозом протока. Раки внепеченочных желчных протоков отличаются медленным ростом и поздними метастазами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net





Клиническая картина



Основное клиническое проявление — прогрессирующая и стойкая механическая желтуха, обычно безболевая, сопровождающаяся упорным кожным зудом. Приступы желчной колики наблюдаются редко в случаях неполной обтюрации общего желчного протока с присоединением инфекции. Печень, как правило, увеличена, с гладким краем, безболезненна. При раке общего желчного протока нередко прощупывается увеличенный желчный пузырь — симптом Курвуазье. Возможно развитие инфекции в желчных путях. Истинную природу заболевания устанавливают при операции либо только после гистологического исследования удаленной опухоли или лимфатического узла.







Лечение



Лечение оперативное.







Прогноз



Прогноз неблагоприятный. В отдельных случаях наблюдается выздоровление после своевременной операции.

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