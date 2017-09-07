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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Злокачественные опухоли внепеченочных желчных путей
    Опубликовано: 2017-09-07 17:44:01

    Этиология и патогенез

    Наиболее часто встречается рак, который развивается преимущественно в месте слияния обоих печеночных протоков и общего печеночного протока с пузырным. Преобладает внутристеночный инфильтрирующий скирр, иногда трудно отличимый от рубцового стеноза. Реже наблюдается папилломатозный или узловой рак, быстро приводящий к закупорке протока. Рак внепеченочных желчных протоков у 25–30 % больных сочетается с холецистолитиазом. Изредка желчные камни образуются вторично над опухолевым стенозом протока. Раки внепеченочных желчных протоков отличаются медленным ростом и поздними метастазами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Клиническая картина

    Основное клиническое проявление — прогрессирующая и стойкая механическая желтуха, обычно безболевая, сопровождающаяся упорным кожным зудом. Приступы желчной колики наблюдаются редко в случаях неполной обтюрации общего желчного протока с присоединением инфекции. Печень, как правило, увеличена, с гладким краем, безболезненна. При раке общего желчного протока нередко прощупывается увеличенный желчный пузырь — симптом Курвуазье. Возможно развитие инфекции в желчных путях. Истинную природу заболевания устанавливают при операции либо только после гистологического исследования удаленной опухоли или лимфатического узла.



    Лечение

    Лечение оперативное.



    Прогноз

    Прогноз неблагоприятный. В отдельных случаях наблюдается выздоровление после своевременной операции.


     
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