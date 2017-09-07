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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Тонизирующие растения, оказывающие кофеиноподобное действие
    Опубликовано: 2017-09-07 16:44:04
    В эту группу входят растения, издавна используемые для борьбы с усталостью: чай китайский, кофе аравийский, какао настоящее, кола заостренная, падуб парагвайский, портулак огородный, эфедра хвощевая и др.

    Большая часть из этих растений оказывает тонизирующее действие в связи с наличием алколоида кофеина и близких к нему веществ. Эти вещества содержат популярные тонизирующие напитки: чай, кофе, какао, «Пепси-кола», «Кока-кола», «Фанта», «Мате» (парагвайский чай), и др. Они тонизируют центральную нервную систему, сердечно-сосудистую деятельность и др.

    Кофеин относят к веществам с общестимулирующим действием на центральную нервную систему. Если считать, что с чашкой черного кофе человек потребляет среднюю разовую фармокологическую дозу кофеина (100 мл), то станет понятна картина грандиозного потребления этого наркотика.

    В чае содержание кофеина намного меньше (1-4%), но тем не менее это может составить 0,2-0,5г. кофеина в сутки или 100-150г. кофеина в год, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Кофеин и содержащие его продукты отнесены к разряду допинговых, истощающих энергетические резервы организма. В еще большей степени это относится к тонизирующим напиткам «Пепси-кола», «Кока-кола», «Фанта», т. к. в них кроме кофеина входит токсичный алколоид кокаин, вызывающий привыкание.

    Кофе и чай — факторы риска болезней цивилизации: атеросклероза, стенокардии, гипертонии, диабета и др.

    Кофеин и его препараты противопоказаны при повышенной возбудимости, часто сопровождающей астению. Однако в быту, наоборот, в этих случаях обычно используют кофе и чай, получая лишь временное облегчениею, а затем продолжительный фермент отдачи.

    Зеленый чай (срок хранения не боле 3-х месяцев) содержит значительное количество флавоноидов, нейтрализующих действие кофеина. Он укрепляет кровеносные капилляры, связывает и радиоактивный стронций и т. п.

    Длительный прием кофеина и кофе ведет к привыканию. Однако внезапное прекращение его употребления ведет к торможению в центральной нервной системе, депрессии, сонливости, утомлению, понижению артериального давления и т. п.

    Как тонизирующее средство апробированы некоторые виды падуба, в частности падуб остролистный. Препараты из его листьев используются как мочегонное, противолихорадочное средство. Близкий вид, растущий на Дальнем Востоке, падуб морщинистый применяли как кардиотоническое, тонизирующие, желчегонное, противосудорожное. В эксперименте препараты падуба показали эргогенное, тонизирующие действие, вызывали тахикардию (учащение работы сердца) и повышение артериального давления.

    Кола заостренная содержит 0.6-2.5% кофеина. Орех кола широко используется не только в известных напитках, но и в шоколаде-кола, таблетках-кола. Их рекомендовали для повышения тонуса альпинистам, летчикам, туристам, лыжникам. Учитывая допинговый эффект, нужно ограничит их употребление.

    Какао настоящее, или шоколадное дерево. Плоды какао содержат относительно немного кофеина 0.05-0.34%. Поэтому напиток какао и плиточный шоколад можно использовать гораздо шире, чем кофе, тем более, что они обладают хорошими питательными свойствами. Но их употребление как кофеиносодержащих продуктов должно быть нормировано.

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