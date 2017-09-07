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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Растительные ноотропы: в чем польза
    Опубликовано: 2017-09-07 16:04:07
    К ноотропным средствам (от гр. «ноос» — мышление, разум; «тропос» — средства, стремление) относят вещества, активизирующие высшие интегративные функции мозга: обучение, память, умственную деятельность, устойчивость к стрессу и др.

    Как правило, это структурные аналоги гамма-аминомасляной кислоты. Они стимулируют обмен веществ в мозгу, улучшают церебральное кровообращение. При этом энергетические резервы мозга увеличиваются за счет ускорения оборота АТФ. Ноотропы повышают умственную работоспособность, снижают утомляемость, улучшают организацию интеллектуальной деятельности, вызывают появление новых мотивов деятельности, положительных эмоций и пр.

    Из растительных средств всем этим требованиям отвечают препараты женьшеня, родиолы розовой и других женьшенеподобных растений. Так, в экспериментах на крысах женьшень уменьшал время их обучения на 61%.

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