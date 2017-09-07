Киста: что важно знать Опубликовано: Киста (греч. kystis пузырь) — патологическая полость в органах и тканях, имеющая стенку и содержимое. Величина таких полостей, строение их стенки и характер содержимого варьируют в зависимости от происхождения кисты, давности их образования, локализации и др. Различают истинные кисты, внутренняя поверхность которых выстлана эпителием (реже эндотелием), и ложные кисты (псевдокисты), лишенные специальной выстилки. Кисты бывают приобретенными и врожденными, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







По механизму образования кисты подразделяют на ретенционные, рамолиционные, паразитарные, травматические, дизонтогенетические и опухолевые. Ретенционные кисты (как правило, приобретенные) образуются в железах, например слюнных, сальных, молочных, вследствие нарушения оттока продуцируемого ими секрета. Последний, накапливаясь в протоках железы или ее дольках, растягивает их, и постепенно образуется полость с сальным, слизистым, водянистым или другим содержимым.







Рамолиционные кисты (кисты от размягчения) формируются в некротическом очаге после асептического распада и резорбции некротических масс. Стенка такой кисты образована тканью органа, которая в дальнейшем может быть замещена соединительной тканью. Рамолиционные кисты обнаруживаются в головном мозге, опухолях, альвеолярном отростке или теле челюсти, а также в костной ткани в участках ее дистрофии.







Травматические кисты возникают в результате повреждения эпителиальных тканей с их смещением. Локализуются на кистях рук, в радужной оболочке глаза, иногда в поджелудочной железе и костной ткани.







Образование дизонтогенетических (врожденных) кисты связано с расширением сохранившихся эмбриональных каналов и карманов или с аномалией развития паренхиматозных органов. К дизонтогенетическим относятся бранхиогенные кисты, располагающиеся по боковой поверхности шеи; срединные кисты, возникающие из редуцированного щитовидно-язычного протока; паровариальные кисты; эндометриальные кисты яичников; множественные кисты почек, печени и др. Нередко встречаются дермоидные кисты, содержащие элементы эктодермы (роговые массы, волосы и т.д.).







Опухолевые кисты формируются в опухолях железистого происхождения, например в кистомах яичников.







Некоторые кисты могут иметь различное происхождение, например эпидермоидные кисты бывают ретенционными, травматическими и дизонтогенетическими health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

