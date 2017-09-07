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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На самом ли деле, зеленый чай способен защитить от рака
    Опубликовано: 2017-09-07 13:24:38
    О том, что зеленый чай полезен и способен защитить от кучи болезней, не слышал, наверное, только глухой. То и дело появляются сообщения, что это природное средство профилактики раковых заболеваний. Но на самом ли деле это так?

    Ложку дегтя в бочку зеленого чая подлило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщив, что он не спасает не только от рака предстательной железы, как это считалось раньше, но и от других видов онкологии.

    «Ничего сенсационно нового в этом заявлении нет, — считает академик Европейской академии андрологии Михаил Корякин. — Даже серьезным средством профилактики рака простаты зеленый чай, в общем-то, никогда не считался. Тем более, нельзя его рассматривать в качестве лечебного препарата.

    Для уменьшения риска возникновения болезни мало пить зеленый чай, нужно после определенного возраста соблюдать правильный режим питания, исключающий многие животные жиры, некоторые молочные продукты и т. п. С другой стороны, несколько удивляет безапелляционность американских выводов.

    Существует немало европейских и японских исследований, которые заявляют прямо противоположное. Это значит, что выводы FDA должны быть, как минимум, еще раз перепроверены независимой стороной. Думаю, что одна из целей подобного заявления — не позволить больным запустить онкологию, понадеявшись на чудесные свойства зеленого чая.

    В любом случае, отказываться от него не нужно. Если зеленый чай и не защитит напрямую от возникновения рака, то все же он содержит массу других полезных веществ, которые в том числе благотворно сказываются на сердце и сосудах«.

    sportzal.com

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