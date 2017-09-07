Злокачественные опухоли поджелудочной железы Опубликовано: К злокачественным новообразованиям поджелудочной железы относятся рак и саркома. По частоте поражения органов желудочно-кишечного тракта рак поджелудочной железы занимает четвертое место после рака желудка, пищевода и толстого кишечника или пятое место среди раковых опухолей всех органов (все перечисленные выше плюс рак легкого). Наиболее часто встречается рак головки поджелудочной железы, реже — тела или хвоста, еще реже — диффузный рак железы. Чаще всего рак поджелудочной железы метастазирует в печень, регионарные лимфатические узлы, реже — в брюшину, легкие. В большинстве случаев рак поджелудочной железы представляет собой аденокарциному, реже — анапластическую карциному и совсем редко — другие виды карциномы (ацинарная, дуктулярная карцинома, цистаденокарцинома и эпидермоидная карцинома).







Клиническая картина



Ранние симптомы рака поджелудочной железы: боль, похудание, анорексия, рвота, тошнота, слабость, недомогание, желтуха, повышенная температура, отрыжка, запоры, поносы. В поздней стадии присоединяются тромбозы, увеличение печени, селезенки, асцит, прощупывание опухоли поджелудочной железы, прощупывание желчного пузыря (симптом Курвуазье).







Клиническая картина при раке поджелудочной железы зависит также от его локализации: при раке головки поджелудочной железы боли локализуются в эпигастральной области и в правом подреберье, в большинстве случаев наблюдается желтуха, тромбозы редки, часто отмечается стеаторея и креаторея, снижена внешняя панкреатическая секреция (по типу нижнего блока секреции: снижен объем секреции при нормальной концентрации ферментов и бикарбонатов), часто бывает ахоличный стул, нередко повышено содержание панкреатических ферментов (амилаза, липаза, трипсин) в крови, однако углеводный обмен нарушается редко.







При раке тела и хвоста поджелудочной железы боли чаще локализуются в эпигастральной области и в левом подреберье. Особенно резко выражены похудание, диспепсические явления. В отличие от рака головки железы, при раке тела или хвоста поджелудочной железы желтуха отсутствует или бывает редко: в случаях перехода опухолевого процесса на головку или при метастазах в лимфатические узлы ворот печени. При раке тела или хвоста железы часто возникает диабет или нарушение толерантности к углеводам. Очень часто наблюдается асцит и значительно чаще, чем при раке головки, увеличение селезенки. Однако стеаторея бывает редко, так же как и нарушение внешней секреции. Редко повышается количество панкреатических ферментов крови (амилаза, липаза, трипсин). Рентгенологическое исследование при раке головки поджелудочной железы обнаруживает вдавление по медиальному контуру двенадцатиперстной кишки (особенно при релаксационной дуоденографии); при раке тела или хвоста железы дефекты наполнения по малой кривизне желудка или на задней его стенке. Наиболее современными и информативными методами диагностики рака поджелудочной железы являются артериография, сцинтифотография, сканирование.







При лабораторном исследовании отмечается повышение уровня щелочной фосфатазы и билирубина, особенно при раке головки поджелудочной железы, что указывает на обтурацию желчных путей, а также на снижение гемоглобина, лейкоцитоз, моноцитоз, повышение протромбинового времени, пятой фракции ЛДГ (лактатдегидрогеназы), уровня сахара крови, активности амилазы, липазы крови и др. При всех формах рака у большинства больных повышается РОЭ.



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