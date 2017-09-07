Пенсія в Україні: як отримати десять окладів при виході на заслужений відпочинок

Педагогічні працівники, які виходять на пенсію за віком, мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі десяти окладів пенсій. Про те, як і кому можна претендувати на таку соціальну допомогу повідомили в Партії Пенсіонерів України.

Щодо права педагогічних працівників, які виходять на пенсію за вислугу років, на виплату грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій, то відповідно до пункту 71 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» така виплата провадиться за умови виходу педагогічних працівників на пенсію за віком.

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 № 1191.

Відповідно до пункту 5 даного Порядку грошова допомога надається особам, яким починаючи з 1 жовтня 2011 року призначається пенсія за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту е) статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

Пунктом 2 зазначеного Порядку передбачено, що до страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту е) статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», що передбачені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 № 909.

Виплата грошової допомоги здійснюється органами Пенсійного фонду України одноразово у розмірі десяти місячних пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України одночасно з першою виплатою пенсії, яка призначена до виплати (пункт 7 Порядку).

Інформаційний відділ Партії Пенсіонерів України