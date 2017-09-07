Лишь пять украинских вузов попали в международный рейтинг Times

Издание Times Higher Education совместно с информационной группой Thomson Reuters составило рейтинг топовых вузов мира на 2018 год. В этом году пять украинских вузов вошли в рейтинг.

Сегодня британское издание Times Higher Education представило результаты 14-го ежегодного рейтинга университетов мира. В список попали тысячу ведущих университетов из 77 стран мира, в том числе пять украинских вузов.

Лидером среди украинских университетов стал, как и год назад, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Он вошел в категорию вузов, которые заняли места от 800 до 1000.

Львовский национальный университет им. Франко, Львовская политехника, Киевский национальный технический университет КПИ им. Сикорского и Харьковский национальный университет им. Каразина находятся в категории 1001+.

"Скажем честно, места после 800 — это "за участие". Хорошо, что украинские вузы начали подавать документы для участия в международных рейтингах, но как мы видим по результатам, нам еще далеко до world-class universities", — комментирует результаты Инна Совсун, экс-заместитель министра образования, вице-президент Киевской школы экономики (KSE).

По ее словам, Украина в мировых рейтингах университетов сейчас находится на очень низких позициях. "Это все потому, что в мире вузы оценивают по развитию науки. В Украине, к сожалению, наука не является приоритетом. На первое место ставят оборону, социалку. Поэтому и получается, что в системе расходов на высшую школу выделяют только 0,3%. Это очень мало. Материальная база вузов, в лучшем случае, еще с 1970-х, поэтому талантливые ученые вынуждены покидать Украину", — продолжает Совсун.

Уже несколько лет подряд первые места в рейтинге занимают британские учебные заведения: Оксфордский и Кембриджский университеты. Третье место разделяют американские Калифорнийский технологический институт и Стэндфордский Университет. Пятерку закрывает Массачусетский технологический институт.

Рейтинг Times Higher Education, оценивает уровень достижений университетов на основании результатов комбинации статистического анализа их деятельности, консалтинговых данных, по количеству международных стипендиальных программ, научных исследований или инноваций, а также результатов ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, которые высказывают свои мнения об университетах. Данные глобального опроса составляются из 13 критериев. Все оценки нормированы по максимуму и приведены к 100-балльной шкале.

Стоит отметить, что рейтинг разработан в 2010 году Times Higher Education совместно с Thomson Reuters в рамках глобального проекта Global Institutional Profiles Project.

Инф. delo.ua