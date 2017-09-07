Предоперационный уровень лейкоцитов влияет на прогноз чрескожного коронарного вмешательства Опубликовано: Согласно результатам опубликованного в октябрьском номере American Heart Journal исследования, существует связь между предоперационным уровнем лейкоцитов и риском смерти после чрескожного коронарного вмешательства.



«Повышенные уровни маркеров воспаления ассоциируются с неблагоприятным прогнозом после чрескожного коронарного вмешательства (ЧККВ)», пишут д-р Michael S. Lauer и его коллеги (Cleveland Clinic Foundation, Огайо). Они проанализировали данные 4450 пациентов, разделенных на квинтили по предоперационному уровню лейкоцитов. Статус пациентов оценивался по информации из регистра Social Security Death Index.



За 48 месяцев наблюдения было зарегистрировано 504 летальных исхода. Максимальной выживаемость оказалась во 2−ой квинтили (средний уровень лейкоцитов 6580/мкл). Зависимость межу предоперационным уровнем лейкоцитов и смертность была J-образной: смертность повышалась как при лейкопении, так и при лейкоцитозе (р<0.001). После поправки на многочисленные вмешивающиеся факторы кривая оставалась J-образной. Стандартизованное отношение рисков, по сравнению со 2-ой квинтилью, достигало 1.95 в 1-ой квинтили (средний уровень лейкоцитов 5080/мкл), 1.66 в 3-ей квинтили (7700/мкл), 2.31 в 4-ой квинтили (9140/мкл) и 2.42 в 5-ой квинтили (13400/мкл).



Как заключают авторы, «определение уровня лейкоцитов — простой и недорогой тест, который проводится у всех кандидатов на ЧККВ. Несмотря на всю простоту, он дает ценную прогностическую информацию».

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