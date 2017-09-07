Согласно результатам опубликованного в октябрьском номере American Heart Journal исследования, существует связь между предоперационным уровнем лейкоцитов и риском смерти после чрескожного коронарного вмешательства.
«Повышенные уровни маркеров воспаления ассоциируются с неблагоприятным прогнозом после чрескожного коронарного вмешательства (ЧККВ)», пишут
За 48 месяцев наблюдения было зарегистрировано 504 летальных исхода. Максимальной выживаемость оказалась во 2−ой квинтили (средний уровень лейкоцитов 6580/мкл). Зависимость межу предоперационным уровнем лейкоцитов и смертность была
Как заключают авторы, «определение уровня лейкоцитов — простой и недорогой тест, который проводится у всех кандидатов на ЧККВ. Несмотря на всю простоту, он дает ценную прогностическую информацию».
|
Предоперационный уровень лейкоцитов влияет на прогноз чрескожного коронарного вмешательства
Опубликовано: 2017-09-07 10:24:44
Согласно результатам опубликованного в октябрьском номере American Heart Journal исследования, существует связь между предоперационным уровнем лейкоцитов и риском смерти после чрескожного коронарного вмешательства.
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики: