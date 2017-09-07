Шотландия установила мировой рекорд по выработке приливной энергии

Приливная энергия использует естественный прилив и отлив океана и в прошлом месяце технология сгенерировала достаточное количество электроэнергии для питания 2000 шотландских домов, сообщает Seeker.

Шотландская компания, Atlantis Resources Limited, объявила, что установила мировой рекорд по выработке приливной энергии. Это источник чистой энергии, который все еще находится в зачаточном состоянии. Приливная сила использует огромные, погруженные турбины, которые функционируют как подводные ветряные мельницы для производства электричества и приливный поток создает напор, достаточный для вращения гидротурбины.

Технология использует ежедневное колебание уровней моря, вызванное гравитационным притяжением Луны, Солнца и вращения Земли, что делает энергию приливов более предсказуемой, чем солнечная или ветряная энергия. Поскольку вода более чем в 800 раз плотнее воздуха, гидротурбины значительно более компактные, чем ветровые турбины, имеющие диаметр до 300 футов.

Atlantis Resources Limited, установила турбины на подводном производственном участке MeyGen, расположенном в проливе Пентленд-Ферт, отделяющем Оркнейские острова от Кейтнесса на севере Шотландии. Август оказался рекордным месяцем, обеспечив энергией 2000 шотландских домов при помощи двух гидротурбин. По данным шотландской телевизионной новостной станции STV, Atlantis в конечном итоге планирует установить 269 турбин в проливе между Оркнейским и Кейтнесс, где надеется расширить мощность до 398 МВт возобновляемой энергии, что достаточно для питания 175 000 домов.

Инф. finance.ua