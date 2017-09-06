Диета и артериальная гипертензия Опубликовано: По данным многих исследований, наряду с модификацией образа жизни, медикаментозной коррекцией артериального давления, уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, специальная диета для гипертоников должна рекомендоваться в качестве одной из составляющих стандартной терапии артериальной гипертензии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Специалисты из Kaiser Permanente Center for Health Research, Portland упорядочили данные своих исследований и работу своих коллег в этом направлении с 1993 года.



Универсальная антигипертензивная диета включает в себя пищевой рацион с высоким потреблением фруктов и овощей, низким содержанием жиров, красных сортов мяса, сладостей и сахарсодержащих напитков.



Кроме этих характеристик в новой так называемой DASH диете снижено общее количество жира, насыщенных жирных кислот и холестерина, а содержание калия, кальция, магния, клетчатки и белка увеличено.



Создатели диеты считают, что некоторые нововведения заслуживают внимания. Во-первых, это было первое исследование в этой области направленное на создание определенных моделей диет, а не на какие-то конкретные пищевые продукты изучавшиеся ранее. Кроме того, они изучали большую выборку пациентов, для того чтобы не упустить даже малейшие изменения давления крови.



По данным исследования, DASH диета была особенно эффективной у пациентов с гипертензией 1 степени тяжести, у которых систолическое артериальное давление снизилось в среднем на 11.4, а диастолическое на 5.5 мм. рт. ст.



Проведено много модифицированных клинических испытаний DASH диеты. В частности определяли взаимосвязь между потреблением натрия и эффективностью DASH диеты. Обнаружено, что четкой взаимосвязи нет, но самое низкое давление наблюдалось у тех, кто соблюдал диету и потреблял мало натрия. Еще одна работа включала в себя низкокалорийный вариант DASH диеты, снижение массы тела, уменьшение потребления натрия, увеличение физической активности.



Выяснилось, что снижение давления крови данным методом сопоставимо с лекарственной коррекцией заболевания и составило 9,5 и 5,3 мм. рт. ст. для систолического и диастолического давления, соответственно. Также обнаружено, что комбинирование применение DASH диеты и лосартана (гиполипидемического препарата) обладало более выраженным антигипертензивным действием, чем лосартан и обычная диета.



Для достижения приличных результатов в сфере профилактики любых заболеваний, органы здравоохранения и социальные структуры должны акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни среди населения, заявляют авторы исследования.

Здоровый образ жизни может существенно снизить риск развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и хронической патологии, такой как диабет, остеопороз и возможно рак. DASH диета — верный шаг в навстречу хорошему здоровью и контролю над артериальным давлением.

medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

