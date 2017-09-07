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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Очищение крови и лимфы
    Опубликовано: 2017-09-07 08:44:56
    Очищение крови и лимфы проводить под наблюдением врача! Предварительно необходимо сдать общий анализ крови и анализ крови на свертываемость.

    Хорошо очищает кровь салат из сырой тертой свеклы, слегка посоленной и заправленной растительным маслом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Отлично справляется с этим и свежевыжатый грейпфрутовый сок (100-150 грамм после завтрака).

    Кроме того, полезно время от времени проводить курс физиотерапии.

    Также применяется эскузан (препарат конского каштана) в драже. Он разжижает кровь, растворяет микротромбы в мелких сосудах, восстанавливает стенки сосудов. Принимать по одному драже 2 раза в день утром и вечером после еды. Курс — 21 день.

    Лимфоочистительный сбор: 6 столовых ложек тысячелистника, 6 столовых ложек хвоща полевого, 2 столовые ложки крапивы, 3 столовые ложки чебреца, 2 столовые ложки ромашки. Принимать два раза в день утром и вечером.

    Курс доктора Уокера

    В 2 литра талой воды (для этого в начале заморозить холодную кипяченную воду, а затем дать ей оттаять) добавить 900 грамм сока грейпфрута и по 200 грамм соков апельсина и лимона.

    С утра растворить 1 ложку глауберевой (английской, горькой, карлсбадской) соли в 100 грамм талой воды и выпить. После этого хорошо прогреться в бане или ванной. Начнется сильное потоотделение. Каждые 30 минут пить по 100 грамм приготовленной смеси.

    Процедуру повторяют 3 дня подряд, каждый раз приготовляя свежую смесь из талой воды и соков.

    sportzal.com

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