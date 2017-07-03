Софосбувир – «революция» в лечении гепатита С, заболевания, которое часто называют «ласковым убийцей»

Против Гепатита С применяют различные препараты, среди которых самые действенные – Совальди (SOVALDI) и Даклинза (DAKLINZA) производства США. Но они очень дорогие и не «по карману» большинству людей, болеющих гепатитом. Но не стоит расстраиваться. С недавних пор появилась возможность приобрести аналоги производства Индии напрямую (информация по телефону горячей линии 8-800-2500-835 - звонок бесплатный) стоимость которых намного ниже, а эффективность не уступает оригинальным препаратам. Наилучший результат позволяют получить Софосбувир и Даклатасвир, являющиеся полными аналогами Совальди и Даклинза.



Состав и механизм действия

Активное вещество лекарства Софосбувир имеет одноименное название. Препарат поступает в продажу в таблетированной форме. На одной стороне таблетки видна надпись «400», указывающая на количество действующего вещества.

Дженерик блокирует ферменты типа NS5B, которые вирус использует для копирования своей ДНК. В результате возбудитель болезни теряет способность к размножению и погибает.

Показания к применению

Софосбувир рекомендуется людям, у которых диагностирован гепатит С независимо от генотипа.

Противопоказания

Нельзя принимать препарат при:

индивидуальной непереносимости ингредиентов;

несовершеннолетнем возрасте;

беременности и ее планировании;

кормлении грудью.

Как принимать лекарство?

Ежедневно во время еды принимают по одной таблетке, запивая водой. Для повышения эффективности, препарат используют совместно с другими лекарствами. Схема лечения подбирается с учетом генотипа, а также наличия других инфекций и цирроза печени. Чаще всего применяют комбинацию Софосбувир и Даклатасвир.

Преимущества Софосбувира

В сравнении с другими лекарствами Софосбувир имеет несколько преимуществ:

Позволяет быстро достичь выздоровления: курс лечения занимает от двух недель до трех месяцев. При интерфероновой терапии понадобится от 6 месяцев до двух лет.

Выздоровления удается добиться в 90-97% случаев. Интерферон излечивает только 50% больных.

Подходит для больных с разными генотипами.

Действует при наличии коинфекции, цирроза печени и СПИДа.

Помогает даже тем людям, которые длительное время безуспешно лечились другими медикаментами.

Эффективен на разных стадиях болезни.

Легко переносится даже пожилыми людьми.

Почти не имеет противопоказаний.

Характеризуется минимумом побочных действий, которые после окончании терапии исчезают.

Рецидив проявляется крайне редко.

Препарат по доступной цене можно приобрести на официальном сайте компании "ГЕПАМЕД".

Софосбувир рекомендован для лечения всех генотипов Гепатита С Всемирной Организацией Здравоохранения, поскольку доказал свою эффективность во время масштабных клинических исследований, и уже помог многим из тех, кто уже потерял надежду на выздоровление.

