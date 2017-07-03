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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Оолунг: целебный чай
    Опубликовано: 2017-07-03 19:04:14

    Китайские ученые обнаружили, что чай может оказывать благотворное действие на людей, подверженных кожным заболеваниям.

    Они предложили пациентам одновременно с лечением выпивать в день по 4 – 5 чашек чая. Через месяц у 63% больных состояние значительно улучшилось. Оказалось, что наилучшим эффектом обладает чай оолунг, состоящий из черных и зеленых чайных листьев.

    Он содержит полифенолы, которые способствуют уменьшению признаков раздражения, и танины, обладающие противовоспалительным действием. Поэтому тем, кто страдает кожными раздражениями, несколько чашек напитка в день будут очень полезны.

    medicus.ru

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