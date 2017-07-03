Американские исследователи выяснили, что от 11 до 88 процентов случаев сифилиса вызваны бактерией, против которой не эффективно стандартное лечение пероральными антибиотиками, передает Reuters.
Согласно результатам, которые получили доктор Шила Люкхарт (Sheila A. Lukehart) и ее коллеги из Сиэттла, возбудитель сифилиса стал нечувствителен к азитромицину благодаря мутации. Такой микроорганизм с каждым годом встречается врачам все чаще, и довольно быстро распространяется по планете. Азитромицин стал популянрым лекарством от сифилиса в 1990−х годах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ранее болезнь лечили уколами пенициллина, однако