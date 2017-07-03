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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сифилис стал устойчив к антибиотикам
    Опубликовано: 2017-07-03 17:44:20

    Американские исследователи выяснили, что от 11 до 88 процентов случаев сифилиса вызваны бактерией, против которой не эффективно стандартное лечение пероральными антибиотиками, передает Reuters.

    Согласно результатам, которые получили доктор Шила Люкхарт (Sheila A. Lukehart) и ее коллеги из Сиэттла, возбудитель сифилиса стал нечувствителен к азитромицину благодаря мутации. Такой микроорганизм с каждым годом встречается врачам все чаще, и довольно быстро распространяется по планете. Азитромицин стал популянрым лекарством от сифилиса в 1990−х годах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ранее болезнь лечили уколами пенициллина, однако из-за болезненности этих процедур медики искали антибиотик, который можно было бы принимать в виде таблеток. В связи с большим риском устойчивости Люкхарт рекомендует врачам назначать таблетки только в том случае, если пациент будет долгое время находиться под наблюдением, и чтобы вовремя оценить эффективность такой терапии

    medicus.ru

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