Питание для глаз

Важное условие сохранения зрения и поддержания функций глаз – правильное питание. Оно прежде всего заключается в соблюдении трех принципов: умеренность в еде; полноценная, легкоусваиваемая и разноообразная пища; повышенное добавление в рацион продуктов, богатых витаминами А, Е и С.



Начнем с последнего принципа. Витаминный дефект в наши дни свойственен большинству людей. При заболеваниях глаз организм требует определенных витаминов, о которых мы сказали выше. Напомним, витамин А содержится в моркови, помидорах, дыне, салате, зеленом горшке, зеленом луке, твороге, печенке. Витамин В – в овощах, грибах, кисломолочных продуктах. Витамин С – в шиповнике, картофеле, квашеной капусте, цитрусовых. Щедро включайте в рацион блюда из этих продуктов.



Отлично питает всю глазную систему морковный сок. Он – самый богатый источник витамина А. Быстро и хорошо усваивается. Этот сок можно пить, когда хочется, но два раза в год необходимо пить морковный сок как лекарство, курсом. Стакан сока каждое утро в течение месяца.

Кстати, морковный сок укрепляет и нервную систему, лечит раковые заболевания на начальной стадии и способен привести организм в бодрое состояние. В сезоны, когда морковь теряет свою сочность и уже непригодна для соков, пейте отвар моркови. Он же может составить основу овощных супов. Не следует забывать, что тушеную морковь, сок, свежий салат следует употреблять обязательно со сметаной или маслом, так как витамин А является жирорастворимым. Вполне достаточно небольшой ложки жира.

При заболевании глаз и зрительного нерва, изьязвлении роговой оболочки глаза, катаракте и коньюктивите эффективен сок петрушки. Он – один из самых сильнодействующих соков, поэтому его не стоит пить более чем 30−40 мл в день. Количество сока за один прием должно быть не больше одной ложки.

Сок петрушки лучше смешивать с водой или с другим овощным соком. Исключительна полезна смесь сока моркови и петрушки.

Отлично «освежает» глаза, очищает кровь и вообще весь организм свекла. Две столовые ложки ее сока стоит добавлять к смеси морковно-петрушечного сока.

Положительно воздействуют на сосуды глаз абрикосы в любом виде: натуральные, свежие плоды, сок, сушеные – курага и урюк.

Из летних ягод улучшает зрение черника. В сезон ее следует сьедать не менее 10 стаканов. Черника неплохо сохраняет свои уникальные свойства в виде сырого варенья. Перетирать чернику следует в пропорциях: один стакан ягод на один стакан сахарного песка. Если заготовленная черника хранится в холодильнике, порцию сахара можно уменьшить вдвое. Обязательно пейте шиповник – по содержания витамина С ему нет равных. его ежедневное потребление обеспечивает прочность и эластичность сосудов.

Людям, страдающим близорукостью, стоит заготовить боярышник. Он богат аскорбиновой кислотой и каротином. Сушеные плоды боярышника, перемолотые в муку, размешанные с медом, можно есть как варенье. Сушеные листья и плоды боярышника хорошо использовать в качестве заварки вместо чая.

Богата кератином, необходимым для ослабленных глаз, тыква. Ограничений в ее потреблении нет. Тыкву непременно следует добавлять в салаты, супы, пюре

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