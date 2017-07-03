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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стакан молока в день спасет от рака
    Опубликовано: 2017-07-03 15:24:23

    Употребление в пищу каждый день как минимум стакана молока значительно снижает риск развития колоректального рака, даже при наличии таких предрасполагающих заболеваний как полипы, сообщает Reuters.


    К такому выводу пришли ученые медицинского факультета Гарвардского университета (Harvard Medical School), проанализировав истории болезней более чем полумиллиона пациентов, из которых почти у 5 тысяч диагностировался рак толстой или прямой кишки и сведя воедино данные десяти предыдущих исследований.


    Этот эффект, считают исследователи, достигается за счет поступления в организм достаточного количества ионизированного кальция, который и влияет на ткани толстой и прямой кишки, не давая развиться раку.
    Изучив диету пациентов с помощью специальных опросников, ученые установили, что даже минимальное потребление молока снижает риск развития колоректального рака на 15 процентов, а поступление в организм ежедневно около 1000 миллиграмм кальция (столько его содержится в 240 мл молока) уже значительно снижает вероятность возникновения злокачественной опухоли как у мужчин, так и у женщин.
    Медики считают, что еще необходимо точно установить безопасное количество кальция, которое может поступать в организм, поскольку ранее было установлено, что чрезмерное количество кальция может вызывать рак простаты

    medicus.ru

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