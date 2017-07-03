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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зрение портят не гены, а телевизор и книги
    Опубликовано: 2017-07-03 13:24:37

    Образ жизни в значительно большей степени определяет развитие нарушений зрения. Как установили ученые из Австралии, генетический компонент не играет такой важной роли, как было принято думать. По крайне мерее в Азии, где распространенность близорукости значительно выше, она, главным образом, вызвана именно средой, а не наследственностью.

     Ян Морган (Ian Morgan) из Национального австралийского университета Канберры и Кетрин Роуз (Kathryn Rose) из Университета Сиднея проанализировали данные более чем 40 исследований. Они нашли целый ряд доказательств, которые указывают на то, что наследственность не так важна. В частности, было установлено, что 70 процентов молодых людей индийского происхождения в Сингапуре страдают миопией, а в Индии этот показатель не превышает 10 процентов. Среди других доказательств можно назвать исследование распространенности близорукости среди мальчиков 14−18 лет, учащихся религиозных школ в Израиле, где много времени уделяется чтению религиозных текстов. Среди них близоруких 80 процентов, в то время как в обычных государственных школах этот показатель достигает лишь 30 процентов.

     «Самое простое объяснение в том, что присутствует значительное действие факторов окружающей среды, которое превосходит генетические факторы», — отмечает Морган. Говоря об уменьшении значимости наследственности, он уверяет: «Дети, которые проводят все больше времени за компьютерными играми и перед телевизором, будут столь же подвержены миопии». Результаты исследования появились на страницах Progress in Retinal and Eye Research.

    medicus.ru

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