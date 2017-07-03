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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МОН планирует проверить количество исправных компьютеров в школах
    Опубликовано: 2017-07-03 17:00:02

    Министерство образования и науки планирует проверить, сколько исправных компьютеров есть в школах и где они установлены. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с руководителем по работе с учреждениями образования "Microsoft Украина" Натальей Дорош, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
    “Мы не можем начать процесс по созданию информационного образовательного пространства без четкого понимания, какими инструментами мы обладаем и сколько детей в школе реально имеют доступ к компьютерам. Таким образом, нам нужно провести аудит оборудования и по его результатам планировать дальнейшую компьютеризацию ”, - пояснила Л.Гриневич.
    Н.Дорош отметила, что компания “Microsoft Украина” заинтересована в том, чтобы помочь МОН провести такую ​​инвентаризацию.
    “Мы можем рассчитывать на такой проект от „Microsoft Украина“. Очевидно, что реализовать разумную компьютеризацию без четкого осознания того, что вы имеете, просто невозможно. Кроме этого, я знаю, что у вас есть планы по распространению доступа к скоростному Интернету в школах. Поэтому, думаю, такой аудит поможет понять, где в школах реально есть компьютеры, подключенные к Интернету, и как это работает”, — отметила руководитель по работе с учреждениями образования “Microsoft Украина”.
    Она также рассказала, что в рамках предложенной ранее видения Microsoft по внедрению ИКТ в рамках реформы среднего образования, компания готова полностью переоборудовать 1 класс пилотной школе по принципу “1 ученик — 1 компьютер”.
    Как сообщал УНН, более 39 тыс. абитуриентов зарегистрировались за 4 дня вступительной кампании.

    Ольга Березюк

    Источник: УНН

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