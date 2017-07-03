Министерство образования и науки планирует проверить, сколько исправных компьютеров есть в школах и где они установлены. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с руководителем по работе с учреждениями образования "Microsoft Украина" Натальей Дорош, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
“Мы не можем начать процесс по созданию информационного образовательного пространства без четкого понимания, какими инструментами мы обладаем и сколько детей в школе реально имеют доступ к компьютерам. Таким образом, нам нужно провести аудит оборудования и по его результатам планировать дальнейшую компьютеризацию ”, - пояснила Л.Гриневич.
Н.Дорош отметила, что компания “Microsoft Украина” заинтересована в том, чтобы помочь МОН провести такую инвентаризацию.
“Мы можем рассчитывать на такой проект от „Microsoft Украина“. Очевидно, что реализовать разумную компьютеризацию без четкого осознания того, что вы имеете, просто невозможно. Кроме этого, я знаю, что у вас есть планы по распространению доступа к скоростному Интернету в школах. Поэтому, думаю, такой аудит поможет понять, где в школах реально есть компьютеры, подключенные к Интернету, и как это работает”, — отметила руководитель по работе с учреждениями образования “Microsoft Украина”.
Она также рассказала, что в рамках предложенной ранее видения Microsoft по внедрению ИКТ в рамках реформы среднего образования, компания готова полностью переоборудовать 1 класс пилотной школе по принципу “1 ученик — 1 компьютер”.
Как сообщал УНН, более 39 тыс. абитуриентов зарегистрировались за 4 дня вступительной кампании.
Ольга Березюк
Источник: УНН