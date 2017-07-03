Парез лицевого нерва: симптомы и лечение

Многим знакомо такое болезнь, как парез лицевого нерва, по другому его еще именуют невритом лицевого нерва. Данное болезнь представляет собой воспаление лицевого нерва (поражается одна ее ветвь, пореже обе).

Многим знакомо такое болезнь, как парез лицевого нерва, по другому его еще именуют невритом лицевого нерва. Данное болезнь представляет собой воспаление лицевого нерва (поражается одна ее ветвь, пореже обе).

Зависимо от обстоятельств появления пареза различают 2 вида: первичный и вторичный. В первом случае парез лицевого нерва возникает в итоге неизменных и долгих стрессов, которые безизбежно сказываются на нервной системе, в этом случае мучается лицевой нерв. Появиться он может и вследствие переохлаждения. Простудиться можно в ветреную погоду либо в дождливую, потому для тех, кто подвержен частым простудным болезням, принципиально смотреть за своим здоровьем и одеваться теплее в непогодицу. Во 2-м случае парез лицевого нерва появляется в итоге разных болезней, таких как отит среднего уха, герпетические инфекции, свинка (по другому эпидемический паротит). Бывают случаи, когда парез развивается после разных травм лицевой части.

Как выявить парез лицевого нерва. Симптомы.

Парез возникает не сходу, а равномерно. Сначала могут быть болезненные чувства в области уха, а через пару дней появляется асимметрия лица (мускулы перекашиваются в сторону здоровой половины лица). В неких случаях возникают болезненные чувства при пальпации щек, лба, области нахождения лимфатических узлов и губ. Нездоровому трудно есть водянистую еду (потому что половина губки не смыкается), он не может прикрыть один глаз, у него появляется чувство покалывания в области воспаленного нерва. Нередко человек теряет восприимчивость к вкусу, появляется это в связи с частичным параличом языка.

Таким макаром, при парезе возникают последующие симптомы:

- асимметрия лица, уголок рта опускается, лицо перекашивается в сторону здоровой половины;

- болезненность щек, лба;

- онемение лицевых мускул, трудно гласить улыбаться, принимать еду и совершать жевательные движения;

- утрата вкусовых чувств;

- сухость в очах (появляется в связи с тем, что нездоровой не может прикрыть глаз и вешняя оболочка начинает подсыхать).

Для того чтоб поставить окончательный диагноз, многие специалисты-неврологи проводят с пациентами маленькие испытания: требуют улыбнуться, вытянуть трубочкой губки, поднять и опустить брови, сморщить лоб, закрыть и открыть глаза. Если нездоровому трудно выполнить тест либо у него ничего не выходит, означает у него парез лицевого нерва.

Без помощи других приступать к исцелению, конечно, не стоит. Сначала, необходимо проконсультироваться с неврологом, только он поставит верный диагноз и назначит нужное исцеление.

На самом исходном шаге течения заболевания исцеление представляет собой прием противоотечных средств (это может быть триампур, глицерол либо фуросемид), глюкокортикоидов (таких как преднизолон), непременно внутримышечно витамины группы В и плюс ко всему назначаются препараты с сосудорасширяющим эффектом.

Не считая всего остального исцеления, нездоровой сам в состоянии приблизить момент собственного излечения. Для этого нужно как можно почаще двигать лицевыми мускулами, вроде бы поновой учить их движению. Отлично, если пациент строит разные гримасы в протяжении всего денька, хоть это и забавно со стороны, но позволяет разминать «заснувшие» мускулы. Не считая того, нездоровой сам может делать для себя массаж, совершать радиальные движения руками по воспаленной части лица.

Если же наблюдается вторичный парез лицевого нерва, исцеление представляет собой курсы физиотерапии. Методы прогревания назначает сам невролог. Не считая физиотерапии нужен массаж пораженных мускул и неотклонима целебная физическая культура.

Хирургическое вмешательство производят исключительно в тех случаях, если парез лицевого нерва вызван какой-нибудь травмой, в итоге которой произошел разрыв нервной ткани.

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