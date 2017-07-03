Диафрагмальная грыжа: в чем причина возникновения

Диафрагмальная грыжа – достаточно нередко возникающее болезнь, составляющее около 2% всех разновидностей грыж. Такое болезнь выявляется у 7% нездоровых с различными желудочными жалобами, в большинстве случаев во время прохождения рентгенологического исследования.

1-ое упоминание «диафрагмальная грыжа» относится к 16 веку. Оно принадлежит известному врачевателю тех пор - Амбруазу Паре. Под этим термином следует осознавать проникновение неких внутренних органов через недостатки в диафрагме.

Необходимо знать, что при неких нарушениях, возникающих при осложнениях в эмбриональном развитии плода, могут появляться частичные либо полные недостатки диафрагмы у новорожденных. В этом случае, когда эти нарушения происходят до момента формирования диафрагмы, грыжа не будет иметь грыжевого мешка. При отклонениях в развитии, произошедших уже после образования мембраны диафрагмы, происходит проникновение состоящего из серозных пленок грыжевого мешка через грыжевые ворота, не содержащие мускул.

Область соединения реберной части с грудиной, которая лишена мускул, является местом появления грудинно-реберной грыжи. По другому их именуют стернокостальными грыжами. Это уязвимое место именуют стернокостальным треугольником Ларрея, а грыжи, возникшие там, еще называют грыжами треугольника Ларрея.

Диафрагмальная грыжа может быть вызвана различными причинами. Допустим, это болезнь было классифицировано Б.В.Петровским, таким макаром:

1. грыжа, приобретенная вследствие травм (травматическая грыжа):

- неверная;

- настоящая.

2. нетравматическая грыжа:

- прирожденная неверная;

- настоящая грыжа слабенькой зоны диафрагмы;

- диафрагменная грыжа естественных отверстий:

- настоящая грыжа атипичной локализации;

3. грыжа пищеводного отверстия;

4. редчайшая грыжа естественных отверстий.

Если диафрагмальная грыжа, симптомы которой впрямую связаны с приобретенными травмами либо ранениями, разделяется лишь на неверную и настоящую, то нетравматические грыжи имеют более широкую систематизацию. Единственной неверной является прирожденная грыжа, которая появляется из-за изъянов диафрагмы (незаращение брюшной и грудной полостей).

К настоящим грыжам слабеньких зон диафрагмы относят грыжи области грудинно-реберного треугольника. В этой области грудная клеточка отделяется от брюшины узкой пластинкой из соединительной ткани, находящейся меж брюшиной и плеврой.

Ретростенальные грыжи характерны слаборазвитой области грудинной зоны диафрагмы.

Очень редки грыжи полой вены, щели симпатического нерва и аорты. Самой всераспространенной разновидностью (около 98% всех случаев) является диафрагмальная грыжа пищеводного отверстия.

Она имеет свои анатомические особенности. Существует некоторое количество видов этого заболевания. К таким грыжам относятся: скользящая, с конфигурацией пищевого тракта (с укорочением, без укорочения); кардиальная; субтотальная; кардиофундальная; полная.

Имеющиеся параэзофагеальные грыжи разделяются на: пищеварительную, сальниковую, фундальную, кишечно-желудочную.

Спецы различают:

1. прирожденный «укороченный пищевод»;

2. параэзофагеальную грыжу, при которой часть желудка размещается с боковой стороны от обычно размещенного пищевого тракта;

3. грыжу пищеводного отверстия скользящую, при которой пищевой тракт с кардиальной зоной желудка может втягиваться в полость груди.

Параэзофагеальные грыжа, как и скользящая, может быть прирожденной и полученной, но при всем этом прирожденные грыжи более редчайшие, чем обретенные. У людей, достигших 40 лет, намного почаще наблюдаются обретенные грыжи. Огромное значение имеет возрастная инволюция тканей, приводящая к расширению пищеводного отверстия и ослаблению связей диафрагмы и пищевого тракта.

В большинстве случаев предпосылкой грыжеобразования становятся два фактора. Какой-то из них -пульсационный фактор, при котором грыжа появляется из-за увеличения внутрибрюшного давления (томная физическая нагрузка, метеоризм, переедание, беременность, неизменное ношение тугих поясов). Другой фактор - тракционный, связан с гипермоторикой пищевого тракта, вызванной частыми рвотами.

Решающую роль в определении диагноза играет рентгенологическое исследование. Диафрагмальные грыжи разделяются по поперечнику на малые (до 3 см), средние (от 3 до 8 см) и большие (более 8 см).

Диафрагмальная грыжа, исцеление которой ограниченными способами может не принести хотимого результата, идеальнее всего лечится хирургическими способами.

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