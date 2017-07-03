Симптомы остеопороза: болезни, разрушающие кости

Остеопороз – это болезнь, которого могло бы и не быть. Но по сообщениям неких исследователей к 2020 году дамы с переломами костей будут составлять третью часть всех стационарных пациентов. Этот недуг встречается почаще, чем простуда, аллергии и завышенный уровень холестерина. А исцеление остеопороза обходится дороже, чем борьба с астмой и диабетом. Смертность от переломов ноги посреди дам имеет более высочайшие характеристики, чем смертность от всех взятых вместе видов рака. Что все-таки делать, чтоб уберечься от этого недуга?

Остеопороз - это болезнь, которого могло бы и не быть. Но по сообщениям неких исследователей к 2020 году дамы с переломами костей будут составлять третью часть всех стационарных пациентов. Этот недуг встречается почаще, чем простуда, аллергии и завышенный уровень холестерина. А исцеление остеопороза обходится дороже, чем борьба с астмой и диабетом. Смертность от переломов ноги посреди дам имеет более высочайшие характеристики, чем смертность от всех взятых вместе видов рака. Что все-таки делать, чтоб уберечься от этого недуга?

Что такое остеопороз?

Это расстройство, при котором плотность костной ткани так понижается, что перелом костей случается даже от малозначительного воздействия. Кости равномерно становятся очень хрупкими и пористыми. Старенькые клеточки костной ткани не успевают заменяться новыми, хотя многие нездоровые даже не догадываются о том, что они больны. В итоге 1-ые осязаемые симптомы остеопороза - это переломы.

«Пористые кости» - так практически переводится слово «остеопороз», симптомы, исцеление которых нельзя запускать, появляются в первый раз, обычно, исключительно в преклонном возрасте. Но истончаться кости начинают за 30 лет до того, как произойдет 1-ый перелом. Не считая того, кости срастаются намного медлительнее, чем в юности, потому что замедляется процесс восстановления костных клеток.

Потому, чем выше удается прирастить плотность костной ткани в юном возрасте, тем больше времени пройдет до того, как болезнь заявит о для себя. Зная это, можно защититься от остеопороза.

Предпосылки, почему возникают симптомы остеопороза

Четкие предпосылки неопознаны, но наука гласит о факторах, содействующих развитию заболевания:

• Наследные особенности. Симптомы остеопороза ощутят на для себя с большей вероятностью худощавые дамы низкого роста (до 157 см) североевропейского происхождения со светлым типом кожи.

• Неподвижный стиль жизни. Курящие люди, чей рацион беден кальцием, пребывающие на солнце в среднем наименее 3 часов в неделю, злоупотребляющие кофеином и алкоголем - находятся в группе риска.

• Применение определенных видов фармацевтических средств. Мочегонные средства (фуросемид), кортизон, дилантин (долгое употребление), тиреоидные гормоны, левотироксин, средства, содержащие гидроокись алюминия - наращивают риск остеопороза.

• Состояние здоровья. Симптомы остеопороза почаще могут появляться в последующих случаях:

1. Искусственный либо ранешний климакс, вызывающий пониженный уровень содержания эстрогена.

2. Отсутствие менструации (аменорея).

3. Нервная анорексия, вызванная долгим голоданием либо очень жесткой диетой.

4. Гиперфункция щитовидной железы.

5. Диабет.

6. Мочекаменная болезнь, заболевания почек.

7. Непереносимость продуктов из молока, вызванная недостатком лактазы.

8. Колит, илеит.

9. Ревматоидный артрит.

10. Постельный режим продолжительностью более 3-х недель

11. Алкоголизм.

Профилактика остеопороза

Чтоб защититься от остеопороза, нужно в 1-ые 30 лет собственной жизни делать все вероятное, чтоб нарастить достаточную плотность костной ткани. Для этого следует:

• Делать физические упражнения часто

• Отрешиться от курения

• Не злоупотреблять кофеином и алкоголем

• Смотреть за корректностью собственной осанки, уделяя повышенное внимание спине

• В достаточном количестве бывать на солнце, которое содействует выработке витамина D

• Употреблять еду, богатую кальцием и не увлекаться диетами и голоданием, оставляя навечно собственный организм без нужных минералов

Хотя стопроцентно вылечиться от этого недуга пока нереально, все же, сделаны действующие препараты, облегчающие состояние хворого и снижающие риск переломов.

Нездоровым следует повсевременно делать доступный и неопасный комплекс упражнений, быть на физическом уровне активными, смотреть за рационом питания и относиться к этим советам со всей серьезностью, как к прописанным лекарствам.

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