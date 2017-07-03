Опасно ли жжение после мочеиспускания

Вас волнует жжение после мочеиспускания? И вы все еще не обусловились отчаливать ли на прием к доктору? Другого ответа тут быть не может: отправлять и как можно резвее! Никакого самолечения!

На сегодня очень многие дамы приходят к докторам с жалобами на жжение после мочеиспускания. По статистике любая из 5 представительниц красивого пола хоть раз в год, но мучается от подобного заболевания.

Симптомы нарушений

Главные признаки нарушений в работе мочеполовой

системы:

нередкое желание сходить в туалет;

боль при мочеиспускании;

дискомфорт после мочеиспускания (жжение и зуд).

Такие ситуации переносить очень тяжело. Они изматывают не только лишь на физическом уровне, да и чувственно. Дама начинает повсевременно ощущать себя беспокойно и неуютно.

К огорчению, на сегодня осталось очень маленькое количество дам, никогда не испытывавших схожих заморочек.

Предпосылки дискомфорта

Что все-таки вызывает жжение после мочеиспускания? У дам более частыми причинами являются:

Разные воспаления. К примеру, ангина, кариес, нарушение микрофлоры влагалища, тонзиллит.

Инфекции мочеполовой системы, в большинстве случаев те, которые передаются половым методом.

Ослабление иммунитета, переохлаждения и травмы.

Нередкое употребление острой еды.

Некорректная либо недостающая интимная гигиена.

Внедрение определенных видов контрацепции. К примеру, спермициды. Вы знали, что они нарушают микрофлору влагалища?

Все предпосылки, которые были перечислены выше - не что другое, как симптомы 2-ух более всераспространенных болезней мочеполовой системы у дам. А конкретно цистита и уретрита.

Забудьте про самолечение!

Если вы заметите у себя хотя бы одну из обстоятельств, нареченных выше, не стоит пробовать совладать с неувязкой без помощи других. Самый наилучший (или вообщем единственный) выход - отправиться на прием к доктору. Только он сумеет назначить правильное исцеление, а означает исключить различные отягощения. А вы знали, что в организме дам уретрит и цистит никогда не проходят без последствий?

Потому сразу, как в первый раз заметите противные чувства после мочеиспускания, обратитесь к спецу и сдайте анализы на инфекции. Если они окажутся положительными, доктор, вероятнее всего, в качестве исцеления назначит лекарства.

Полезные советы

Но не считая этого исцеления, хорошо было бы сделать некие меры, которые не только лишь облегчат проявления заболевания, да и предупредят вероятные рецидивы.

Пейте воду каждый час

Если появилось жжение после мочеиспускания, введите в свою жизнь новое правило: пить стакан воды каждый час. Ведь обильное питье - катализатор более нередкого мочеиспускания. А означает, бактерии будут выходить с мочой, а не закрепляться на слизистой уретры.

Забудьте про аэрозоли

Докторы сделали вывод, что различные дамские спреи для интимной зоны оказывают раздражающее действие на мочеполовую систему. Потому, если не желаете ухудшить делему, выбросте свои освежающие спреи. Ничего неплохого, не считая раздражения они дадут.

Клюквенный сок

Очередной неплохой метод не дать микробам закрепиться на слизистой, по воззрению докторов, - клюквенный сок. В его состав заходить гиппуровая кислота, которая оказывает положительное воздействие на мочеполовую систему, заставляя выходить вредные бактерии.

Коктейль из соды

Убрать жжение после мочеиспускания прекрасно помогает таковой рецепт: возьмите стакан воды и разведите в нем пол чайной ложки обыкновенной соды. Выпейте этот «коктейль». Это замечательное средство понижает кислотность, а означает, и ее раздражающее действие становится слабее.

Принципиально по способности избегать всех раздражителей слизистой. К ним относятся алкоголь, цитрусовые и кофеин. Пытайтесь не переохлаждаться.

Учтите, если появилось жжение, это достаточно нехороший символ. Лучше как можно быстрее обратиться к спецу, чтоб не пожинать позже плоды собственного легкомыслия. И не вздумайте заниматься самолечением!

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