Эндемический зоб щитовидной железы: симптомы и лечение

Зоб – это общее понятие группы болезней щитовидной железы, которое характеризируется ее повышением в размерах. Эндемический коллоидный зоб щитовидной железы появляется при недостатке йода в организме, так как микроэлемент заходит в состав гормона железы – тироксина. Его отсутствие в крови приводит к понижению ее функции (гипотиреозу).

Какие продукты питания мы едим, какую воду пьем, каким воздухом каждый денек дышим? Много ли людей на сей день задаются таким вопросом? Дело даже не в том, что плохие продукты питания либо грязный токсинами воздух могут отравлять наш организм, дело в том, что при недостатке неких веществ, витаминов и микроэлементов появляются такие состояния, о которых мы нередко даже не подозреваем, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Щитовидная железа - один из самых чувствительных эндокринных органов. Она отвечает за энергетический и минеральный обмены в организме. Нарушение ее функции нередко впрямую связано с дефицитными состояниями в организме, а непосредственно - с недостатком йода.

Зоб - это общее заглавие группы патологий щитовидной железы, которые характеризируются ее повышением в размерах. Эндемический коллоидный зоб щитовидной железыпоявляется при недостатке йода в организме, так как микроэлемент заходит в состав гормона железы - тироксина. Его отсутствие в крови приводит к понижению ее функции (гипотиреозу). Сначала заболевания уровень тироксина может даже повышаться, но с течением времени, если не проводить исцеление, все равно появляется его недочет.

Повышение размеров железы появляется как итог последующих процессов в ней:

- завышенного скопления в фолликулах коллоидной воды (коллоидный зоб щитовидной железы);

- размножения клеток фолликулов (зоб паренхиматозный).

Эндемический зоб, симптомы

Посреди болезней с оборотным развитием, самым всераспространенным является эндемический зоб щитовидной железы, симптомы при которомстремительно исчезают, если употреблять препараты йода либо соблюдать диету, обогащенную морепродуктами.

Нередко зоб щитовидной железы симптомы свои сходу не проявляет. Общая слабость, боль головы, ожирение - непримечательны сначала заболевания и не завлекают к для себя внимания. В детском возрасте зоб более небезопасен и стремительно проявляется в виде кретинизма (задержки развития малыша как интеллектуального, так и физического). У подростков наблюдается задержка полового развития.

У дам могут появляться гинекологические заболевания, сопровождающие зоб щитовидной железы. Исцеление от бесплодия продолжается годами, тогда как настоящая причина заключается в недочете тироксина в организме.

Утолщение шейки, охриплость голоса и трудности при глотании большинством людей воспринимаются как симптомы простуды либо аллергии, к ним привыкают и с течением времени перестают уделять свое внимание. Но конкретно такие признаки являются основными клиническими проявлениями зоба.

Диагностика йододефицитного зоба

Найти уровень йода в крови либо моче можно при помощи особых лабораторных анализов. Также для уточнения диагноза «зоб щитовидной железы», симптомы при котором похожи и на другие заболевания эндокринной системы, можно провести УЗИ органа с тонкоигольной биопсией. Этот способ позволяет точно найти степень и тяжесть протекания заболевания.

Эндемический узловой зоб щитовидной железы, симптомыприкотором связаны с гипотиреозом, всегда сопровождается увеличением в крови уровня тиреотропина гипофиза, потому определение этого гормона в крови может употребляться как принципиальный диагностический аспект заболевания.

Зоб щитовидной железы, исцеление

Терапию эндемического зоба проводят продуктами йода (антиструмин, йодомарин, йодофол), для взрослых дневная доза составляет около 150мкг, а для малышей находится в зависимости от возраста и степени кретинизма. Огромные размеры зоба, которые нарушают функцию других органов либо образование узлов в щитовидной железе могут быть показаниями к хирургическому удалению части либо всего органа. После операции нездоровой на всю жизнь должен находиться на заместительной гормональной терапии.

health.sumy.ua