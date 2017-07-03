Подорожание коммуналки и проезда в Киеве: сколько будем платить

Тариф на содержание домов взлетит в 1,5-2 раза. Следующее подорожание коснется метро.

С 1 июля 2017 года в Киеве в 1,5-2 раза вырастут тарифы на содержание домов. Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 года обнародовано на официальном сайте киевской городской госадминистрации. В тариф на содержание дома и придомовой территории входят расходы на уборку, обслуживание лифтов, вывоз мусора, текущие ремонты.

Сколько будем платить?

Новые тарифы предусмотрены для 8 тысяч 327 домов столицы. Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м.

По состоянию на июнь, средняя цена за обслуживание 1 кв. м составляет от 3 до 5 грн в зависимости от управляющей компании.

При этом в силе остается возможность оплаты услуг по стимулирующим тарифам с 10% скидкой (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

Почему повысили квартплату?

Благодаря новым тарифам будут повышены зарплаты рабочим, а также планируется увеличить объемы средств на текущие ремонты, обслуживание лифтов и другие неотложные нужды в жилом фонде. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, тариф на квартплату не повышался с 2010 года, то есть, целых семь лет.

"Все это время мы сдерживали тариф, понимая, что людям и так не сладко", - отметил Пантелеев.



Он уточнил, что последние 2,5 года, путем оптимизации непроизводственных расходов, сокращения административного персонала, киевским властям удалось не повышать тариф.

" Хотя все это время росли цены и в три раза возросли тарифы на горячую воду, в шесть раз - тарифы на электроэнергию, подорожало горючее. В этом году в два раза возросла минимальная заработная плата - нам нужно повышать зарплаты и дворниками, иначе мы просто их потеряем. К тому же, в два раза возросла стоимость вывоза мусора, а это часть тарифа на содержание придомовой территории. Мы и так старались повышать квартплату по минимуму, понимая, что кошельки киевлян не резиновые, и отдавали себе отчет в том, что это непопулярный шаг. Поэтому предусмотрели минимальный тариф, чтобы отрасль работала и не наступил коллапс", - подчеркнул Пантелеев.

В КГГА уточнили, что повышение вступит в силу 1 июля 2017 года, а платить по новым тарифам киевляне будут с 1 августа.

Новые цены на проезд

С 15 июля в Киеве подорожает проезд на метро и на всех видах наземного транспорта - автобусе, троллейбусе, трамвае и фуникулере. Метро будет стоить 5 грн, другие виды транспорта - 4 грн. Увеличится стоимость проезда и в городской электричке - она составит 7 грн.

Владельцам пластиковых карт киевского метро удастся немного сэкономить на поездках. При пополнении карты на 10-19 поездок стоимость одной поездки составит 4,9 грн, а в случае покупки 50 поездок - 4,5 грн.

При этом владельцы пластиковых бесконтактных карточек метрополитена смогут ездить и дальше по 3,5 грн за одну поездку, если пополнят их количество (максимально 100 поездок) до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

В КГГА заверили, что бесплатный проезд для всех льготных категорий сохранится.



С чем связано подорожание проезда

Власти города объясняют, что цены на проезд повышают для поддержки муниципальных предприятий Киева.

Повышение тарифов на проезд вызвано ростом цен на электроэнергию, горючее, запчасти и повышением минимальной зарплаты, отметили в КГГА.



В то же время советник первого заместителя председателя КГГА Василий Яструбинский объяснил, что тарифы на проезд могли быть еще выше. Он подчеркнул, что экономически обоснованный тариф составляет 6,64 грн за пользование метрополитеном и 6,91 грн за проезд в наземном транспорте.

"Цены на проезд для граждан повысили лишь частично. Остальную часть расходов оплатят из бюджета", - уточнил Яструбинский.

В КГГА отметили, что теперешнее увеличение тарифов позволит покрыть лишь затраты на электроэнергию и компенсировать расходы на зарплату работникам.

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Ранее вчера сообщалось, что Киевский метрополитен возобновил прием банковских карт.

"Карты в метро со вчерашнего дня работают на всех станциях метрополитена", - сообщили в Ощадбанке.

Терминалы принимают карты Простір, MasterCard PayPass, Visa PayWave.

Ранее метрополитен не принимал банковские карты к оплате проезда после кибератаки 27 июня.

ЛIГАБiзнесIнформ