Задолженность украинцев за коммуналку за 5 месяцев достигла 29,2 млрд грн

За май украинцы заплатили 5,2 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги, что составляет 73,6% от выставленных счетов.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года увеличилась и на конец мая составила 29,2 млрд гривень. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Так, задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец апреля составила 8,9 млрд грн, по оплате электроэнергии — 3,9 млрд грн, за газоснабжение — 11,3 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 2,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн.

В мае населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд грн (73,6% начисленных за этот период сумм).

Среди регионов самый высокий средний по стране уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Одесской и Херсонской областях (154,1% и 142,7% соответственно), самый низкий — в Черниговской и Черкасской (21,6% и 25,3% соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт.ч), на одного владельца лицевого счета в мае 2017 г. составляли 915,3 грн.

В течение мая населением оплачено за электроэнергию 2,7 млрд грн (98,6% начисленных за этот период сумм).

В исполнение постановления Кабинета министров Украины от 27 июня 2003 г. № 976 "Об утверждении Порядка погашения реструктуризированной задолженности и внесения текущих платежей за жилищно‐коммунальные услуги" в январе-мае 2017 г. с населением было заключено 19,9 тыс. договоров относительно погашения реструктуризированной задолженности. Общая сумма, на которую были заключены договоры в части погашения реструктуризированной задолженности, составляла 107,5 млн грн, а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 53,4 млн грн.

Инф. delo.ua